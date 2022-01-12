Автомобиль хуже едет накатом: к каким проблемам готовиться владельцу

На самом деле, для движения накатом есть даже целый термин — выбег автомобиля. И время от времени его стоит замерять. В конце концов, не зря же толпы инженеров, конструкторов, дизайнеров, специалистов по аэродинамике, и прочих умных людей трудились над созданием наших четырехколесных помощников.
Итак, выбег — это дистанция, которую проезжает автомобиль на холостом ходу, то есть в нейтральном положении рычага коробки передач (для механики) или просто с отпущенной педалью газа (для автомата). Как правило, выбег замеряется на скорости от 50 км/ч до 0 км/ч на ровном асфальтированном участке дороги. В идеале в безветренную погоду. А для измерения пройденного расстояния лучше всего использовать не одометр (он может быть неисправным или иметь погрешность), а GPS-навигатор.
В процессе измерения важно понимать, что для относительно свежего и полностью исправного автомобиля хорошим выбегом является расстояние от 450 до 800 метров. Это значит, что все его «органы» функционируют нормально, и повода бить тревогу нет. Но если машина после нескольких попыток останавливается, не доезжая до минимального порога, имеет смысл загнать ее на диагностику.
На снижение выбега могут повлиять множество факторов, одним из которых является банально недокаченные шины. На спущенных покрышках сила трения существенно увеличивается, что влечет за собой не только повышенный расход топлива, неправильную работу шин и их ускоренный износ, но и снижает показатели выбега. А потому, прежде чем начать тест, обязательно проверяйте давление в шинах.
Если шины накачены согласно рекомендациям производителя, но выбег все равно мал, стоит обратить внимание на внешний вид автомобиля. Если вы занимались усовершенствованием его внешности — устанавливали спойлер, расширители арок, новые бамперы, лебедку, поперечины багажника или еще какой-либо тюнинг, то он вполне может изменить аэродинамику машины, занизив показатели выбега.
Но что делать, если к кузову не притрагивались? Тогда стоит проверить ступичные подшипники. Если их давно не меняли или вы знаете наверняка, что один или несколько из них неисправны, поскольку гудят, то это прямая причина того, что ваша машина не может выбежать свою норму ГТО.
Естественно, при провале теста нужно проверять и тормозную систему. Диски, колодки, суппорты, направляющие — все это должно функционировать в полном объеме и быть в хорошем техническом состоянии, конечно же, со смазкой, выдерживающей высокие температуры. Если же колодки подкусывают диски, которые, ко всему прочему, были не раз перегреты и кривые, то хорошего выбега не ждите. Равно как и торможения.
Выбег снижается после серьезных ДТП. Поскольку меняется геометрия кузова, ухудшается и аэродинамика, и центровка, и нагрузка на ось или отдельно взятое колесо.
Ну и, конечно же, при малом выбеге обязательно стоить проверить развал-схождение колес. Во-первых, случается так, что после серьезной аварии его попросту невозможно сделать нормально. И тогда хорошего показателя выбега не будет. Как не будет и долгой и прекрасной жизни у ваших покрышек. Во-вторых, если вы давно не регулировали развал-схождение, то даже небольшой перекос в подвеске будет влиять на силу трения колес, а следовательно, и на дистанцию выбега.