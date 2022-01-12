Автомобиль хуже едет накатом: к каким проблемам готовиться владельцу

На самом деле, для движения накатом есть даже целый термин — выбег автомобиля. И время от времени его стоит замерять. В конце концов, не зря же толпы инженеров, конструкторов, дизайнеров, специалистов по аэродинамике, и прочих умных людей трудились над созданием наших четырехколесных помощников.

Итак, выбег — это дистанция, которую проезжает автомобиль на холостом ходу, то есть в нейтральном положении рычага коробки передач (для механики) или просто с отпущенной педалью газа (для автомата). Как правило, выбег замеряется на скорости от 50 км/ч до 0 км/ч на ровном асфальтированном участке дороги. В идеале в безветренную погоду. А для измерения пройденного расстояния лучше всего использовать не одометр (он может быть неисправным или иметь погрешность), а GPS-навигатор.

В процессе измерения важно понимать, что для относительно свежего и полностью исправного автомобиля хорошим выбегом является расстояние от 450 до 800 метров. Это значит, что все его «органы» функционируют нормально, и повода бить тревогу нет. Но если машина после нескольких попыток останавливается, не доезжая до минимального порога, имеет смысл загнать ее на диагностику.