Почему в оттепель ездить опаснее, чем зимой

Основная опасность кроется в том, что скорость потока на городских улицах и загородных трассах увеличивается: снега ведь на дорогах нет. Да и водители уже не так следят за дистанцией, как если бы под колесами была снежно-водяная каша.

А ведь дорожное покрытие в оттеперь меняется! Днем оно будет сухим, а под утро — мокрым, да еще и с коркой льда. От этого растет количество аварий, ведь водитель, который слишком близко едет за впереди идущей машиной просто не успевает затормозить.

А если он хочет уйти от удара и резко отворачивает в сторону, уже на скоростях чуть за 60 км/ч начинается занос, который может перерасти в так называемую «ритмику». При таком развитии событий машину начинает кидать из стороны в сторону, причем амплитуда этих колебаний растет с каждым разом.

В результате — полная потеря курсовой устойчивости автомобиля, разворот или вылет в кювет. Возможно также и лобовое столкновение, если дорога не оборудована разделительным заграждением. Такой занос очень опасен, поэтому примите все меры, чтобы его избежать. Они простые. Держите дистанцию (примерно — три корпуса автомобиля). И не делайте резких движений рулем, скажем, когда надо перестроиться в соседний ряд.