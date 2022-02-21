Почему в оттепель ездить опаснее, чем зимой

Основная опасность кроется в том, что скорость потока на городских улицах и загородных трассах увеличивается: снега ведь на дорогах нет. Да и водители уже не так следят за дистанцией, как если бы под колесами была снежно-водяная каша.
А ведь дорожное покрытие в оттеперь меняется! Днем оно будет сухим, а под утро — мокрым, да еще и с коркой льда. От этого растет количество аварий, ведь водитель, который слишком близко едет за впереди идущей машиной просто не успевает затормозить.
А если он хочет уйти от удара и резко отворачивает в сторону, уже на скоростях чуть за 60 км/ч начинается занос, который может перерасти в так называемую «ритмику». При таком развитии событий машину начинает кидать из стороны в сторону, причем амплитуда этих колебаний растет с каждым разом.
В результате — полная потеря курсовой устойчивости автомобиля, разворот или вылет в кювет. Возможно также и лобовое столкновение, если дорога не оборудована разделительным заграждением. Такой занос очень опасен, поэтому примите все меры, чтобы его избежать. Они простые. Держите дистанцию (примерно — три корпуса автомобиля). И не делайте резких движений рулем, скажем, когда надо перестроиться в соседний ряд.
Еще одна серьезная опасность кроется в том, что в сумерках или вечером мокрый, темный или блестящий асфальт можно легко перепутать с черным льдом. Большинство водителей просто не готово к такому сюрпризу, поэтому начинает жать тормоз. В результате автомобиль выходит из под контроля, что также приводит к тяжелым ДТП.
Чтобы избежать подобных сюрпризов, необходимо периодически «щупать» дорогу. То есть, когда никого нет сзади, немного жать на педаль тормоза. Это поможет понять, какое покрытие под колесами. Если сработает ABS или автомобиль поведет в сторону, это первый сигнал о том, что нужно снижать скорость, увеличивать дистанцию и быть особо аккуратным. А действия в повороте должны быть максимально плавными, иначе не миновать вылета в кювет.