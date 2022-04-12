Опасный круиз-контроль: в каких ситуациях им лучше не пользоваться

На систему круиз-контроля возложена одна из важных функций в автомобиле — управление педалью газа для поддержания заданной водителем скорости. Данная функция отлично помогает водителю снять напряжение с правой ноги на дальних перегонах по федеральным трассам, соединяющим города страны. Включив круиз-контроль, жать на педаль газа не требуется. Корректировка же скоростного режима ведется посредством пульта на руле либо на подрулевом рычажке. Продвинутые системы и вовсе завязаны на камеры и GPS, и, ориентируясь на знаки ограничения скорости, самостоятельно притормаживают или набирают ход. В общем, крайне удобная и полезная система. Однако мало кто знает, что у нее есть противопоказания.
Когда водитель разгоняется до нужной крейсерской скорости, он включает круиз-контроль, и отпускает педаль газа. Контроллер запоминает выбранную скорость, и далее, самостоятельно управляет дросселем, открывая или прикрывая его на нужный угол. Например, если машина едет в гору, то электроника фиксирует замедление, о чем информирует управляющий блок, который в свою очередь добавляет газа, чтобы сохранить заданную скорость. Все довольно просто. Но чем же опасен круиз-контроль?
Начнем с того, что круиз-контроль поддерживает заданную скорость, не считаясь с дорожным покрытием, траекторией движения и курсовой устойчивости автомобиля. Иными словами, система будет с бараньим упорством давить на газ, пока сам водитель не предпримет какие-либо действия. При этом если на автомобиле установлена система ESP, с которой, по идее, работа автопилота должна быть синхронизирована, то эти системы могут конфликтовать между собой — одна будет бороться за снижение скорости, другая за ее поддержание. Результат такого противостояния непредсказуем. Особенно, когда в автомобиле новичок без особого опыта вождения. И потому круиз-контроль лучше не использовать в зимний период, когда колеса автомобиля имеют посредственное сцепление с дорогой.
При движении с горы круиз-контроль поможет вам нахватать штрафов. Все дело в том, что если уклон сильный, то торможения двигателем будет недостаточно для поддержания заданной скорости. И это стоит учитывать, когда выставляете скорость движения, что называется тик в тик с допустимой.
Извилистые дороги — это также не для круиз-контроля. Связки поворотов разного уровня сложности не проходят на одной скорости даже гонщики. Здесь нужны собранность, точность движений и, конечно же, ножной управление газом и тормозом.
Дождь, туман, изморось и снегопад — так себе погодка для использования автопилота. И снова здесь встает вопрос о безопасности. Как правило, при плохой погоде скорость движения снижается. Но отдельные герои не считают это нужным.
А между тем прохождение даже пологого поворота со скользким дорожным покрытием на скорости может обернуться вылетом с трассы. Еще раз: круиз-контроль не следит за состоянием дорожного полотна, и будет выжимать газ согласно установкам, которые задал водитель.
Съезд с автомагистралей, равно как и заезд на них, также должен осуществляться в ручном режиме, а не под управлением автопилота. Бездушный круиз-контроль плюс слабоумие водителя могут легко довести обычную ситуацию с проездом по эстакаде до вылета с нее, конечно же, с эффектным проламыванием ограждения, и посмертным признанием в мемах, пересылаемых в соцсетях.
В общем и целом, боятся автопилота не стоит. Нужно просто научится грамотно использовать его. Если дорога сухая, а интенсивность движения низкая, то система позволит расслабиться, и наслаждаться поездкой, взяв управление скоростью на себя. Еще лучше, когда круиз-контроль — адаптивный. Этот может не только скорость поддерживать, но и прицепившись за впередиидущей машиной, тормозить, когда она это делает и снова стартовать.