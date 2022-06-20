Какие проблемы могут случиться с атмосферным мотором в жару

Автомобиль, как организм человека, может реагировать на различные факторы, включая внешние. Например, двигатель чувствителен к изменениям атмосферного давления и даже температуры, и от этого его самочувствие заметно меняется. И даже неприхотливые атмосферные моторы могут сбоить, если за бортом чрезмерно жарко. Но почему так получается?
Нужно понимать, что количество кислорода в воздухе, которым дышат двигатели всех машин с ДВС, определяется атмосферными факторами, такими как: давление, температура и его влажность. В свою очередь, в двигателе внутреннего сгорания есть специальные датчики, которые отслеживают количество воздуха, поступаемого в камеры сгорания. Оптимальным считается соотношение 14,7:1. То есть на 14,7 килограмм воздуха должен приходится 1 килограмм бензина. И все эти датчики в двигателе придерживаются заданной формуле. Если количество топлива можно регулировать и довольно точно, то количество кислорода в воздухе, как мы понимаем, не стабильно.
Так, например, в холодную погоду воздух плотнее и содержит больше кислорода. На что атмосферники наших автомобилей реагируют повышением мощности. Если на улице дождливо и слякотно, то кислорода в воздухе меньше. Следовательно, мощность двигателя в такую погоду немного снижается. Впрочем, в наших широтах это действительно мизер.
А вот в жару, когда насыщение воздуха кислородом также мало, мощность может снизиться заметно. Отсюда и странное поведение двигателя — тупит, не тянет, сложнее обгонять.
Не стоит грешить на неисправность движка, когда тот заметно теряет тягу при, казалось бы, стабильном температурном режиме за бортом. Лучше взгляните на атмосферное давление. Если оно понижено, то вот вам и причина того, что мотор потерял в мощности. Когда же давление повысится, и кислорода в воздухе станет больше, мощность вернется, а то и прибавится.
Для примера с давлением хорошо подходят горы. Чем выше вы взбираетесь, тем воздух более разрежен, и тем меньше в нем кислорода. Машина буквально отказывается реагировать на педаль газа. Но стоит спуститься в долину, как прыть возвращается. К слову, в горах на каждые 100 метров подъема мощность двигателя снижается на 1%.
В общем, если вы заметили потерю тяги у двигателя вашего автомобиля, то сперва оцените внешние факторы, которые могли бы на это повлиять. Может быть, вы поднимаетесь на смотровую площадку высоко в горах или же на улице столбик термометра перевалил далеко за +30. Если так, то изменившееся поведение машины, скорее всего, норма.
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