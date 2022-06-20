Какие проблемы могут случиться с атмосферным мотором в жару

Автомобиль, как организм человека, может реагировать на различные факторы, включая внешние. Например, двигатель чувствителен к изменениям атмосферного давления и даже температуры, и от этого его самочувствие заметно меняется. И даже неприхотливые атмосферные моторы могут сбоить, если за бортом чрезмерно жарко. Но почему так получается?

Нужно понимать, что количество кислорода в воздухе, которым дышат двигатели всех машин с ДВС, определяется атмосферными факторами, такими как: давление, температура и его влажность. В свою очередь, в двигателе внутреннего сгорания есть специальные датчики, которые отслеживают количество воздуха, поступаемого в камеры сгорания. Оптимальным считается соотношение 14,7:1. То есть на 14,7 килограмм воздуха должен приходится 1 килограмм бензина. И все эти датчики в двигателе придерживаются заданной формуле. Если количество топлива можно регулировать и довольно точно, то количество кислорода в воздухе, как мы понимаем, не стабильно.

Так, например, в холодную погоду воздух плотнее и содержит больше кислорода. На что атмосферники наших автомобилей реагируют повышением мощности. Если на улице дождливо и слякотно, то кислорода в воздухе меньше. Следовательно, мощность двигателя в такую погоду немного снижается. Впрочем, в наших широтах это действительно мизер.