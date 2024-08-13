Аквапланирование и не только: эксперт объяснил, чем опасен для авто ливень

Любой автомобилист скажет, что самое опасное для водителя в дождливую погоду — аквапланирование. Однако это далеко не единственное «проблемное» явление, возникающее во время обильных осадков. А чего еще автовладельцам стоит избегать, рассказали эксперты.

Как отметили в беседе с «Российской газетой» представители ГК «Автодом», мокрая дорога опасна не только аквапланированием, но и лужами, которые зачастую скрывают глубокие выбоины, какие-либо посторонние предметы или края дорожного полотна. Поэтому, чтобы не повредить шины и диски, следует проходить их на минимальной скорости.

Кроме того, вода из глубокой лужи, если пролететь ее быстро, может «организовать» гидроудар силового агрегата. «Это один из самых серьезных рисков, который может привести к полному выходу двигателя из строя. При подозрении на гидроудар необходимо немедленно заглушить мотор и не пытаться двигаться на автомобиле до СТО», — объяснил эксперт.

Не стоит запускать двигатель и в другом случае — если автомобиль оказался в воде до уровня середины дверных стоек (например, когда затопило подземную парковку, что в последнее время случается все чаще). Лучший выход из такой ситуации — дождаться спада воды, вызвать эвакуатор и отправить машину в сервис.

Кстати, о парковке в ливень. По возможности стоит избегать не только подземных стоянок, но и низин. Шансы, что дождь затопит или как-то иначе повредит автомобиль, намного ниже, если его оставили на возвышенности.