Эстонский марш: российские войска захватили на Украине редкого боевого робота

В руки российских военных попали практически все боевые машины, используемые против нас бандеровцами. За исключением, разве что, нескольких видов самоходных гаубиц, «импортных» систем залпового огня и установок ПВО. Теперь список трофеев пополнила самоходная роботизированная платформа TheMIS.

По телеграм-каналам военкоров прошла подкрепленная фотодоказательствами новость о захвате российскими вооруженными силами на Украине совсем уж редкой вражеской «зверюшки» — гусеничного беспилотника TheMIS. Это первый ставший достоянием общественности случай «взятия в плен» хохлятского боевого робота.

Обстоятельства и подробности захвата, как водится в таких случаях, не разглашаются. Возможно, машина была повреждена на поле боя каким-либо огневым воздействием, потеряла способность двигаться и в итоге стала трофеем. Или наши войска захватили позиции укронацистов, сбежавших и бросивших ценную технику. Как бы то ни было, но судя по фото, внешне агрегат вроде бы цел.

Боевая роботизированная гусеничная платформа TheMIS разработана и производится эстонской фирмочкой под названием Milrem Robotics. Комплектующие, включая электронные «мозги» агрегата, поступают из Европы и Азии. Считается, что Milrem Robotics разработала уникальное ПО для TheMIS.

Внешне машина выглядит как металлический короб, к которому с двух сторон приделали по гусеничному движителю. И оснастили видеокамерами, связью, приемником сигналов GPS, а также узлами крепления полезной нагрузки. Длина «робота» — 2,5 метра. Собственный вес — 1,5 тонны. Агрегат в состоянии перевозить (по разным данным) то ли 750 кг, то ли 1,2 тонны груза.

Силовая установка гибридная, состоящая из дизельного и электрического моторов, а также батареи. Производитель декларирует максимальную скорость TheMIS на уровне 20 км/ч. На пересеченной местности, надо полагать, агрегат движется медленнее. Запас хода — до 15 часов в зависимости от условий и выполняемых задач.

Фото. edrmagazine.eu

Управление «беспилотником» осуществляется оператором по радиоканалу. Машина также умеет без участия человека следовать по заданному маршруту. Создатели TheMIS утверждают, что их детище способно доставлять всевозможные грузы через опасные для человека зоны.

На картинках фирменного сайта компании-разработчика можно видеть этот «беспилотник» оснащенным крупнокалиберным пулеметом, автоматической пушкой, «букетом» мортирок и т. п. То есть для TheMIS предусмотрен целый спектр исполнений — от сугубо транспортного, до ударного и разведывательного.

Эти машинки ценой 300 000 евро каждая появились в распоряжении ВСУ еще в 2022 году. И с тех пор изредка «светились» в СМИ и соцсетях. «Пруфы» об участии эстонского роботизированного чуда в реальных боевых действиях практически отсутствовали. До последнего времени. Сейчас, когда (судя по всему) с техникой у хохла стало совсем туго, пришлось ему использовать ценные беспилотные «игрушки» в зоне боевых действий. Благодаря чему некоторое время назад в Сети появилось видео атаки российского дрона-камикадзе в корму двигающегося по какому-то проселку TheMIS.

Результативность удара неизвестна, поскольку видеоряд последних моментов перед контактом с целью «забит» помехами от хохлятской системы РЭБ. И вот теперь — захват TheMIS в хорошем техническом состоянии. Наверняка этот редкий трофей отправят на изучение нашим разработчикам наземных боевых беспилотных платформ.

По некоторым данным, в российских войсках сейчас уже применяется или проходят испытание порядка 60 видов отечественных «изделий» из этой категории. Тем не менее, изучить опыт противника всегда полезно в любом случае.