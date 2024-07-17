Мы, пожалуй, не сильно погрешим против истины если скажем, что гаубица 2С1 «Гвоздика» стала самым массовым самоходным орудием конфликта на Украине. И это не удивительно, поскольку во времена СССР их успели «наклепать» более 10 000 штук.

Российское Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении натовской артиллерии, используемой украинскими войсками, ведь именно к зарубежной технике в руках хохла приковано основное внимание интересующейся аудитории. Между тем, гораздо чаще чем британские AS-90, немецкие PzH-2000 или американские М777 под удары российских беспилотников и артиллерии попадают скромные трудяги продолжающихся боевых действий — гаубицы 2С1 «Гвоздика».

В руках укронацистов к началу СВО оказалось около трех сотен таких орудий, из которых не менее ста штук (а скорее всего — еще больше) бандеровцам поставили (да и продолжают поставлять) страны бывшего Варшавского договора (Польша, Чехия, Болгария с Румынией). И уже хотя бы в силу своей массовости «Гвоздика» была обречена стать наиболее массово «утилизируемой» на Украине артиллерийской системой хохла.

Разработка этой системы стартовала в 1967 году. А в 1970 она уже была официально принята на вооружение Советской армии. При ее проектировании конструкторы фактически совместили гусеничное шасси артиллерийского тягача МТ-ЛБ, знаменитой «мотолыги», и башню со 122-мм орудием буксируемой гаубицы Д-30.

Разумеется, с доработками. В частности, пришлось удлинить корпус и ходовую часть «исходника», добавив еще один (седьмой) каток. Бронирование оставили на прежнем уровне. 20-мм сталь на элементах лобовой проекции корпуса защищает экипаж только от пуль и осколков сопоставимой энергетики.

Механик-водитель боевой машины располагается в передней части, рядом с двигателем. В поворотной башне размещены остальные три члена экипажа: оператор-наводчик, командир и заряжающий.

Боевая масса САУ — 15,7 тонн. Ее двигатель мощностью 300 л.с. обеспечивает ей максимальную скорость в 60 км/ч (по шоссе). Как и «мотолыга», «Гвоздика» может плавать, развивая при этом до 4,5 км/ч. Но только по спокойной, без волн, воде и при медленном течении. И с уменьшенным с 40 до 30 выстрелов боекомплектом.

2С1 «Гвоздика» способна стрелять любыми типами боеприпасов от буксируемой 122-мм гаубицы Д-30. Стандартный возимый боекомплект включает выстрелы раздельно-гильзового заряжания трех типов: 35 осколочно-фугасных и 5 дымовых и бронебойно-кумулятивных снарядов со стабилизирующим оперением.

Максимальная дальность стрельбы 122-мм орудия стандартным осколочно-фугасным снарядом составляет 15 300 метров. Применение активно-реактивных боеприпасов увеличивает эту дистанцию до 21 900 метров. В арсенале 2С1 имеется и управляемый снаряд «Китолов-2» — «младший брат» наводящегося по лазерному лучу 152-мм снаряда «Краснополь».

Разумеется, у ВСУ нет корректируемых боеприпасов для имеющихся у них «Гвоздик». Зато простых осколочно-фугасных боеприпасов — полно. Как из собственных запасов, так и благодаря их скупке по всему миру. Короче говоря, всем хороши «Гвоздики»: их самих еще много в разных странах, боеприпасов к ним хватает, да и чинить-восстанавливать хохлы их умеют отлично.

Одно неприятно: из-за небольшой дальности стрельбы их приходится выдвигать достаточно близко к линии боевого соприкосновения. Где полно российских дронов — как ударных, так и разведывательных. Вот и горят как свечки украинские 2С1. Поэтому рано или поздно они у хохла закончатся: беспилотников и «Краснополей» у России на всех хватит.