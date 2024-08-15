Российские войска сожгли в зоне СВО бронемашину на базе Mercedes-Benz Unimog

На Украине превратили в груду горелого металлолома один из последних остающихся в строю немецких бронетранспортеров Dingo ATF второго поколения, поставленных укронацистам немецким Бундесвером в 2022 году.

Разработка Dingo началась в конце прошлого века, а на вооружение немецкой армии машина была принята в 2003-ем. Первоначально броневик изготавливали на шасси Mercedes-Benz Unimog S5000, но через короткое время его перевели на более совершенную платформу Mercedes-Benz Unimog U5000 — колесное двухосное полноприводное шасси повышенной проходимости. К бандеровцам, повторим, эти достаточно современные бронемашины попали еще в 2022-ом из наличия Бундесвера. Согласно официальным данным, хохол получил их в количестве 50 единиц.

Dingo ATF (Allschutz-Transport-Fahrzeug) —бронетранспортер, выпускающийся немецкой компанией Krauss-Maffei Wegman. Машина обладает сварным бронекорпусом капотной компановки, обеспечивающим защиту экипажа на уровне натовского стандарта «класс 3». То есть от винтовочных пуль калибра 7,62 x 51 мм и осколков сопоставимой энергетики. Кроме того, кузов «Динго» защищает находящихся внутри него людей от подрыва заряда мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте.

Основным заказчиком Dingo была немецкая армия и силовые ведомства ФРГ. В соответствии с их потребностями, «Динго» выпускались в разных комплектациях: командно-штабные, разведывательные, санитарные бронемашины, платформы для установки радиолокационной аппаратуры, передвижного узла связи и прочие вариации.

Фото military.com

ВСУ получили свою полусотню Dingo в базовом исполнении: «патрульный автомобиль». Длина корпуса бронетранспортера — 5400 мм, ширина — 2300 мм, высота — 2380 мм. Снаряженная масса — 8 тонн. Двигатель дизельный, мощностью 237 л.с. С ним БТР развивает по шоссе скорость до 90 км/ч.

Заметим, что в других комплектациях Dingo может достигать в длину до 6,1 метра, а его масса составлять до12 тонн. Экипаж БТР состоит из двух человек — водитель и оператор вооружения. Оно тут устанавливается на крыше в дистанционно управляемой турели.

Базовый вариант предполагает 7,62-мм пулемет MG-3. Но вместо него может стоять либо 12,7-мм крупнокалиберный пулемет M3M, либо 40-мм автоматический гранатомет HK GMG. Известно так же, что хохлы вместо немецкого вооружения сами устанавливали на «Динго» пулеметы «советских калибров»: 7,62х39 мм, 7,62х54 мм, 12,7x108 мм.

Dingo 2 рассчитан на перевозку до восьми человек десанта. В некоторых модификациях он может одновременно брать на борт до четырех человек и до 3-4 тонн полезной нагрузки, располагаемой на кормовой площадке.

Фото military.com

К нынешнему моменту «Динго» превратились в редкость на украинских полях сражений. Дел в том, что украинские военные часто использовали его в качестве машины непосредственной поддержки пехоты.

В то время как бронирование «немца» совершенно к этом не располагает. Любой крупнокалиберный пулемет, не говоря уже о стандартной российской 30-мм пушке, с легкостью прошивает его противопульную броню.

А попадание снаряда даже из ручного гранатомета, не говоря уже о противотанковом ракетном комплексе, практически гарантированно выводит этот аппарат из строя. Также как и наезд на старую добрую советскую противотанковую мину ТМ-62.

Собственно говоря, по этой причине все еще оставшиеся в строю немногочисленные «украинские» Dingo ATF, являющиеся по своей сути полицейскими броневиками, скоро последуют за своими менее везучими «сородичами» на свалку металлолома.