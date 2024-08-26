На Украине добивают последние экземпляры финских БТР Sisu XA-180

В военкорских телеграм-каналах «засветился» ставший уже достаточно большой редкостью на Украине 40-летний финский бронетранспортер из семейства Sisu XA-180. Российские войска отправили в металлолом скандинавский «ответ советскому БТР-60». При этом фото очередного сгоревшего на Донбассе трехосного БТР проскочило без особой помпы. Между тем, это событие достаточно примечательно, ведь машины финского производства оказались на Украине еще в 2022 году как бы «из воздуха».

Такие БТР стоят/стояли на вооружении армий Финляндии, Норвегии, Швеции, Нидерландов и еще ряда стран. Однако никто из них официально не объявлял об отправке бандеровцам этих машин. И тем не менее, Sisu XA-180 вдруг «всплыли» на вооружении ВСУ. Причем в камуфляжной окраске, применяемой финскими войсками.

В общем, откуда «торчали уши» той поставки всем, кто «в теме», было ясно как день. Вот только с количеством Sisu, прибывших «на допомогу» потомкам «великих укров», в открытых источниках четкого понимания нет. Зато есть отчетливое ощущение, что недавно был уничтожен если и не последний «украинский финн», то, как минимум, один из таковых.

Судьба этой машины на Украине — один из ярких примеров бесплатной утилизации крайне устаревшей боевой техники стран НАТО «об армию России». Или, в иной интерпретации: «на, тебе, хохол, что нам уже не гоже» со стороны западных «партнеров». Дело в том, что Sisu XA-180 разрабатывался для финской армии еще в конце 1970-х.

В 1980-ом компания Sisu-Auto Ab передала для армейских конкурсных испытаний свой прототип трехосного бронетранспортера, созданного на доработанной базе полноприводного армейского Sisu SA-150. Эту двухосную машину грузоподъемностью 6400 кг финны также приняли на вооружение и использовали для буксировки своих пушек.

Фото globallookpress.com

В итоге, в первой половине 1980-ых начались поставки Sisu XA-180 и его модификаций так называемым Силам самообороны Финляндии. Боевая машина несколько раз модернизировалась. Улучшенные модификации получали обозначения XA-185, ‑186, ‑188, ‑ 200, ‑202. Но в основе их всех лежит все тот же 40-летний Sisu XA-180.

Суммарно финские военные закупили свыше 600 таких БТР, оборудованных как линейные бронетранспортеры, платформы для зенитно-ракетных установок, командно-штабные, санитарные, радиационно-химические разведчики и прочие. Открытые данные говорят, что к 2021 году в распоряжении финских военных имелось свыше 450 боевых машин семейства Sisu XA. Видимо, часть их и отправилась к хохлу.

Конструктивно Sisu XA-180 — это трехосный БТР с несущим кузовом из бронестали толщиной не более 10 мм. Его характерная особенность — наличие почти полноценного лобового стекла! Экипаж из двух человек (водитель и стрелок) попадают в кабину через боковые двери, практически по-автомобильному.

За спиной передних седоков располагается двигатель. За ним — отсек десанта. Основная «фишка» Sisu XA-180 — способность перевозить очень большое количество пехоты: до 16 человек. Последние загружаются и покидают бронемашину через кормовую дверь.

Фото globallookpress.com

Боевая масса финского БТР — 13,5 тонн. Изначально машина приводилась в движение дизельным двигателем мощностью 236 л.с., а более поздние модификации — 270-сильным мотором. Крутящий момент передается на все шесть колес и на пару водометов в корме. По шоссе Sisu XA-180 разгоняется до 105 км/ч, а по воде может идти со скоростью до 8 км/ч. БТР оснащаются как крупнокалиберными (12,7-мм), так и стандартными (7,62-мм) пулеметами, смонтированными в открытой турели на крыше машины.

Броня аппарата обеспечивает экипажу и десанту лишь противопульную защиту. Но даже бронебойно-зажигательные пули стрелкового оружия, в особенности калибра 7,62, в состоянии пробить борта БТР. Любое более тяжелое вооружение, не говоря уже о специализированном противотанковом, гарантированно «разбирают на запчасти» финского 40-летнего «старичка».

А подрыв на противотанковой мине практически гарантирует если не смерть, то как минимум тяжелые ранения всех, кто находится внутри Sisu XA-180. То есть по меркам современной войны, финскую машину стоит воспринимать не как полноценный БТР, а, скорей, как слегка бронированный грузовик. Хохол, похоже, так и делает: даже в свои самоубийственные «контрнаступы» не берет «финна», предпочитая использовать для этого доставшиеся ему еще от СССР БТР, а также американские, немецкие и французские БТР и MRAP.