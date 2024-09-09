Бедный «Ёжик»: Украина теряет под Курском последние турецкие Kirpi

В последнее время турецкие защищенные грузовики Kirpi довольно редко фигурировали в сводках уничтоженной российскими войсками боевой техники ВСУ. Но с началом вторжения в Курскую область эта разновидность вражеских бронемашин вновь замелькала в сообщениях из зоны боевых действий.

Известно, что еще в 2022 году Турция (привет господину Эрдогану) снабдила ВСУ примерно 200 своих защищенных бронеавтомобилей для перевозки пехоты Kirpi. Название этого двухосного транспортного средства в переводе с турецкого означает «ёж».

Хохлы широко использовали восточную технику в ходе своего запорожского «контрнаступа» летом прошлого года. И напрасно: российские солдаты сожгли огромное количество всевозможной «брони», на которой украинские войска пытались прорвать линии обороны в Запорожье. Помимо прочих машин хохол потерял тогда и множество Kirpi.

Точно подсчитать число уничтоженных «ежиков» сложно. Однако с тех пор поражение очередной такой машины на линии фронта стало довольно редким событием: хохол понял, что турецкую броню надо беречь. Но ради курской авантюры укронацистам ничего не жалко! И в мясорубку, организованную для агрессора российскими солдатами, отправились и ставшие дефицитными Kirpi.

Что же представляет из себя турецкий железный «ежик»? Машина разработана и выпускается компанией ВМС из турецкого города Измир. Первый образец Kirpi представили заказчику — минобороны Турции в 2009 году. Военным он не понравился, из-за чего доработанный Kirpi 4х4 выкатили публике лишь в 2017 году.

Фото производителя.

«Турок» — типичный представитель класса колесных бронированных машин с усиленной противоминной защитой — так называемый MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Конструктивно Kirpi — двухосный полноприводный капотный грузовик с однообъемным кузовом: водительская кабина интегрирована с десантным отделением. Боевая масса — 16 тонн. Экипаж — 3 человека: водитель, стрелок и командир.

В десантном отделении предусмотрены 10 специальных взрывозащищенных кресел для отделения пехотинцев. Для высадки последних имеется откидная аппарель с гидроприводом в корме. Уровень бронезащиты «ежика» соответствует третьему уровню натовского стандарта STANAG 4569.

То есть его корпус выдерживает обстрел из 7,62 -мм пулемета бронебойными пулями с расстояния 30 метров и справляется с воздействием взрывного устройства мощностью до 8 кг тротилового эквивалента. За это отвечает V-образная форма днища Kirpi, способствующая отклонению в стороны ударной волны.

Фото производителя.

В движение машину провидит 350-сильный дизель «Cummins» и автоматическая КП Allison. Максимальная скорость по шоссе — 100 км/ч. Запас хода — 800 км. Турецкий MRAP может быть вооружен либо 7,62-мм, либо 12,7-мм пулеметом, устанавливаемом на крыше бронекузова.

Практика показала, что Kirpi, как и большинство типов оказавшихся в распоряжении ВСУ броневиков-одноклассников, имеет достаточно много ограничений для применения в украинских условиях. Прежде всего, с точки зрения живучести. Попадание снаряда любого противотанкового оружия — хоть ракеты ПТУР, хоть дрона-камикадзе с боеприпасом от древнего гранатомета РПГ-7 — практически гарантировано выводит Kirpi из строя. Как и наезд на «старосоветскую» противотанковую мину типа ТМ-62.

Да и штатные для российских БМП и БТР 30-мм автоматические пушки «разбирают» натовские MRAP «на счет раз-два». Второе слабое место колесных MRAP — проходимость. Пока стоит сухая погода, такие машины прекрасно себя ведут что на дороге, что на пересеченной местности.

Но как только украинский чернозем намокает от дождика-другого — все: колесная боевая техника по большей части оказывается привязана к дорожной сети. Но невозможно же воевать, не покидая асфальта! Так что, скорее всего, с началом осенних дождей недобитые под Курском Kirpi уползут обратно в тылы хохлятской армии: в надежде на участие в каком-нибудь очередном «контрнаступе».