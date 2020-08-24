Bentley Bentayga может истекать бензином, как древние «Жигули»

Бесплатный ремонт потребуется кроссоверам Bentley Bentayga, которые были проданы за последние 2 года. Причиной отзыва оказалась быстроразъемная муфта топливопровода. Под воздействием высоких температур (а муфта стоит под капотом), материал муфты может размягчиться, в результате чего вероятна утечка топлива. А где утечка топлива — там возгорание. В итоге всем «Бентайгам» срочно заменят злополучную муфту, а при необходимости вдобавок обновят «софт» вентилятора радиатора.

Как говорится, богатые тоже плачут. И если потенциальным покупателям Bentley кажется, что машины за 15 и более миллионов рублей не должны истекать топливом, как древние «Жигули», теперь есть возможность купить что-то другое. Так, на прошлой неделе была объявлена российская цена суперкроссовера Mercedes-Maybach GLS. Самый «простенький» вариант можно взять за 14 330 000 рублей.