Суд взыскал с основателя «Рольф» Сергея Петрова около 20 млрд. рублей

Судебная инстанция удовлетворила претензии прокуратуры в полном объеме. По версии следствия, Петров вместе с несколькими топ-менеджерами «Рольфа» в 2014 году незаконно вывели 4 млрд. рублей на счета кипрской Panabel Ltd под видом сделки по выкупу доли компании «Рольф Эстейт», принадлежащей самой Panabel Ltd. Обвинение считает, что эта сделка была фиктивной, причем истинная стоимость ценных бумаг составляла не более 200 млн. рублей.

Кроме того, правоохранители уверены, что Петров, будучи в 2007—2016 годах депутатом Госдумы, в нарушение закона продолжал заниматься коммерческой деятельностью и получать незадекларированные доходцы. На данный момент Петров находится за границей. В России он заочно арестован судом и числится в розыске.

«Рольф» — один из крупнейших автодилеров в России, владеет 62 шоурумами в Москве и Санкт-Петербурге. В конце 2021 года сообщалось, что компанию «Рольф» намерен приобрести краснодарский автомобильный дистрибьютор ГК «Ключавто». Согласно неофициальным данным, сделка, оцениваемая в 80 млрд. рублей, должна быть закрыта в первом квартале 2022 года.