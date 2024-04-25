Пекинский автосалон-2024: Geely презентовала большой кроссовер Galaxy L9

Увы, своих российский поклонников компания Geely выступлением на Пекинском автосалоне-2024 особо не порадовала — машин, которые могли бы заинтересовать массового потребителя в нашей стране на стенде бренда не оказалось. Впрочем, посмотреть все же было на что.

Главной премьерой Geely стал большой кроссовер Galaxy L9 — правда, поскольку он дебютировал в статусе концепта, мы можем полюбоваться лишь его внешним видом. Технические данные этой модели китайцы на автосалоне не раскрыли: известно только, что SUV получит гибридную силовую установку.

Судя по всему L9 получит силовую установку, аналогичную той, которая реализована на недавно представленном публике его «младшем брате» — кроссовере L7. Последний оснащен новейшим силовым агрегатом под названием NordThor Hybrid 8848. Он включает в себя 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, 3-ступенчатую гибридную трансмиссию, а также и один или два электродвигателя, устанавливаемых на осях авто.

Очевидно, прочие подробности появятся ближе к премьере предсерийной версии, а ее презентация должна состояться в 2025-м.

Помимо L9, компания Geely привезла на моторшоу еще несколько моделей семейства Galaxy (электрокары и гибриды) — E8, L6 и уже упомянутый выше L7. Но все они уже давно представлены. И даже более того — продаются.

Приобрести автомобили линейки Galaxy в России можно лишь по схемам «серого» импорта. Возможно, однажды Geely официально и выведет «зеленое» семейство на отечественный рынок, но вряд ли это произойдет в ближайшем будущем.