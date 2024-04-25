Пекинский автосалон 2024: Li Xiang презентовал пять новых моделей

Хоть и не представленный в России официально, но очень на наших дорогах популярный китайский бренд Li Xiang выкатил на Пекинский автосалон сразу четыре кроссовера 2024 модельного года и микроавтобус со скромным названием Mega. Нет никаких сомнений, что очень скоро, уже в ближайшие месяцы, все эти машины появятся и у нас. Подробности — на портале «АвтоВзгляд»

Li — популярнейшая в России марка электромобилей, прочно занимающая 15% всего рынка электромобилей страны, официально у нас не представлена. Не удивительно, что стенд бренда на Пекинском автосалоне привлекает особое внимание наших соотечественников. Тем более, что в отличии от многих прочих конкурентов, Li Xiang еще и назвал цены своих новинок.

Одна из премьер — микроавтобус Mega, семиместный флагманский MPV, богато оснащенный и способный проехать на одной зарядке 710 км. Длинна автомобиля — 5350 мм, ширина — 1965 мм. Особое внимание уделено шумоизоляции и опциональной роскоши, включающей в себя даже системы на основе искусственного интеллекта. Китайцы заявляют, что на стенде стоит уже серийная версия, а не выставочный образец, но стоимости не объявляют.

А вот цены на все свои кроссоверы представители Поднебесной обнародовали. Так, сверхпопулярный у нас электрокроссовер L9, продающийся в России за 9 990 000 рублей, на родине в Китае стоит от 409 800 юаней за комплектацию Pro, что в прямом пересчете на рубли по курсу коммерческих банков составляет примерно 5 614 000 рублей. За максимальную комплектацию Ultra просят уже 439 800 юаней или более 6 000 000 рублей. Почувствуйте разницу, что называется.

Кроссовер L8 представлен в трех исполнениях: Pro, Max и Ultra. Заявленные цены, соответственно: 321 800 юаней (4 410 000 рублей), 349 800 юаней (4 795 000 рублей), 379 800 юаней (5 205 000 рублей).

За Li Xiang L7, представленный так же в трех комплектациях, попросят от 301 800 юаней (4 135 000 рублей) до 359 800 (4 930 000 рублей). О самом компактном кроссовере L6, премьера которого состоялась сегодня на Пекинском Автосалоне, портал «АвтоВзгляд» расскажет отдельно.