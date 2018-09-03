Составлен рейтинг самых популярных в мире пикапов

Не первый год лидирующие позиции удерживает бестселлер североамериканского рынка Ford F-Series. При этом его востребованность продолжает расти — в текущем году его раскупили в количестве 536 440 единиц, а это на 3,2% больше, чем в прошлом.

Еще один хит продаж в США и Канаде — пикап Chevrolet Silverado, который занимает вторую позицию. За минувшее полугодие он разошелся в количестве 323 716 экземпляров, что больше на 8,9%, чем годом ранее.

Замыкает тройку Dodge Ram Pick-Up с показателем в 283 698 машин. Кстати его рейтинг упал на 8,4%. На четвертой строчке расположился известный у нас «японец» — Toyota Hilux с показателем 263 927 штук (+8,1%). Пятое место также занимает знакомый по нашему рынку Isuzu D-Max. Его продажи в первом полугодии составили 136 704 единиц, что на 8% больше.

В десятку самых популярных пикапов на мировом рынке вошли Ford Ranger (130 672, +3,7%), Toyota Tacoma (127 915, +21,9%), GMC Sierra (126 490, −5,5%), Chevrolet Colorado (79 188, +20%) и Toyota Tundra (62 466, 6%).

Напомним, что в России в этом году также наблюдается рост продаж пикапов, и лидерство в этом сегменте удерживает Mitsubishi L200.