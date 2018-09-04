Mitsubishi Outlander остается самой популярной моделью марки

Его за последний летний месяц выбрали 1915 покупателей. Производитель предлагает SUV с двумя бензиновыми «четверками» в силовой линейке: 146-сильной объемом 2 л и 2,4-литровым мотором мощностью 167 л. с. Его стоимость начинается от 1 559 000 рублей.

Вторую строчку по популярности (правда, с огромным отставанием) получил рамный Pajero Sport: 499 новых внедорожников покинули салоны официальных дилеров. Покупатель «проходимца» может выбрать из двух предложенных двигателей: бензиновой V-образной «шестерки» объемом 3 л мощностью 209 «лошадок» и 181-сильного 2,4-литрового дизеля. Ценник на «вездеход» стартует с отметки в 2 199 000 «деревянных».

Третье место досталось Mitsubishi Eclipse Cross, который приехал на российский рынок только этой весной. Этот «паркетник» выбрали 387 человек. Его прайс берет старт от 1 399 000 рублей.

Стоит добавить, что японский бренд уже на протяжении 20-и месяцев показывает в России непрерывный рост продаж.