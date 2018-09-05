Электрический Nissan Leaf вновь приедет в Россию

Несмотря на то, что у нас электрокары практически не пользуются спросом, японцы все же рассматривают возможность возвращения своего электробестселлера на российский рынок. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», возможные сроки появления хетча — 2019 или 2020 годы. ОТТС стал подтверждением намерений производителя.

По какой-то причине характеристики, указанные для российского варианта, не совпадают с международными: раньше сообщалось, что разработчики оснастили Leaf новой генерации электрической силовой установкой мощностью 110 кВт (150 л. с.) с 320 Нм крутящего момента, а к нам приедет авто с 122-сильным электромотором. При этом емкость аккумуляторной батареи одинаковая — 40 кВт/ч. На одной подзарядке машина сможет «пробежать» до 285 км, а собирать для россиян новинку будут на английском заводе Nissan Motor Manufacturing UK в Сандерленде.

Какой ценник получит «зеленая» модель в России, если доберется до нас, пока судить рано. Понятно только, что бюджетной эту модель не назовешь. В той же Великобритании стоимость автомобиля стартует от 25 190 фунтов стерлингов, что соответствует 2 230 014 рублей по актуальному курсу.