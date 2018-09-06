Названа дата начала производства обновленного УАЗ «Патриот»

За тем, как на конвейер встанет обновленный УАЗ «Патриот» может наблюдать любой желающий — видеотрансляция на официальном Youtube-канале Ульяновского завода начнется 20 сентября в 18:00 по московскому времени. Представит новинку ведущая «Первого канала» Анастасия Трегубова.

– На производстве действуют соответствующие программы, постоянно обновляется оборудование. В этом году мы внедрили высокотехнологичную линию тестирования продукции и модернизировали сварочный комплекс, — рассказал операционный директор ООО «УАЗ» Руслан Горевой.

Что касается самой модернизации, то по части дизайна — обновок никаких. В салоне же — даже не верится! — появились ручки, за которые можно держаться при езде по буеракам.

Под капотом нашел свое место новый бензиновый двигатель мощностью 150 сил, перекочевавший сюда из грузовичка УАЗ «Профи». Мотору, кстати, ульяновцы увеличили до 9,8 степень сжатия и заменили поршни и клапаны. А вот бензобак, увы и ах, остался на прежнем месте, и угол рампы не улучшился.