АВТОВАЗ представил LADA Largus в новом исполнении

Lada Largus Клуб
Бренд LADA показал новую спецверсию Largus на базе модели с семиместным салоном. Сборка машины осуществляется на производственной площадке «ВИС-АВТО». Проект получил название «Социальное такси».
Светлана Ермолаева

Новинка предназначена для перевозки людей с ограниченными возможностями. В салоне оставили только три сиденья: для водителя и для двух сопровождающих пассажиров, остальное пространство занимает место для инвалидной коляски.

Авто оборудовано специальным пандусом, ради которого пришлось модифицировать задний бампер, креплениями для коляски на время поездок, трехточечным ремнем безопасности и подголовником для инвалида, а также специальной спинкой, помогающей удерживать коляску, и боковыми поручнями. Разработчики подняли крышу и переделали задние распашные двери.

Социальное такси прошло все необходимые для начала продаж сертификации и тестирования. Цена модели стартует от 980 000 рублей. Напомним, что обычный универсал LADA Largus можно приобрести уже за 630 900 «целковых».

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14 сентября 2018
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