Почему зимняя резина должна быть уже летней

Существуют разные точки зрения на характеристики резины, наиболее предпочтительные для того или иного времени года. Большинство же водителей ленятся вникать в детали и предпочитают следовать кажущимся общепринятыми установкам, даже если они основаны на ложных посылах.
Максим Строкер

Понятно, что для зимней эксплуатации автомобильна резина должна быть «зимней». Да, но какой именно? Ведь в холодное время года, помимо температурного фактора, колесу приходится справляться еще и со снегом, и со льдом и со слякотью на проезжей части.

В таких условиях, само собой, следует ориентироваться на более «зубастый» протектор. Имеет прямой смысл применять резину с более высоким профилем — чтобы не пасовать перед чуть более тольстым слоем снега на нечищенной дороге, например.

А что с шириной колеса? Ведь поведение машины на дороге и от нее сильно зависит. В водительской среде уже многие годы упорно бытует мнение, что зимой нужно устанавливать на машину колеса поуже. Сразу заметим, что резину следует подбирать, основываясь прежде всего на рекомендациях автопроизводителя: как в «мануале» твоей машины написано — такие колеса и ставь.

Но почти каждый отечественны автовладелец уверен, что уж про русскую зиму он знает, как минимум, на порядок больше, чем весь инженерский корпус любого автопроизводителя. А потому при выборе резины на официальные рекомендации внимания не обращает. Так чем же объясняют обычно необходимость выбора более узкого протектора для зимнего колеса?

Основной аргумент следующий. Более узкое колесо имеет меньшую площадь соприкосновения с поверхностью дороги. По этой причине оно создает повышенное давление на покрытие.

Когда под колесами снег или снежная каша, это помогает колесу эффективнее продавливать их и цепляться за асфальт. Исток повышенного внимания к этому моменту лежит еще во временах советских, когда основным видом личного транспорта были заднеприводные модели, а сезонная резина — дефицитным товаром.

Для обеспечения удовлетворительно сцепления намертво дубеющей на морозе советской «всесезонки» с дорогой, при относительно малом весе задней части «жигулей» и «волг», автовладельцам приходилось использовать какие только возможно средства. В том числе и установку более узкой резины. Сейчас же большинство легкового автопарка составляют переднеприводные авто. Их ведущие колеса всегда в достаточной мере загружены весом двигателя и КП.

Современные машины, в большинстве своем, оснащены целой кучей электронных систем, противостоящих пробуксовкам колес и скольжению машины — в отличии от простых «как пять копеек» заднеприводных советских авто. Уже одно это свидетельствует, что рекомендация оснащать машину на зиму более узкой резиной, мягко говоря, устарела.

А если вспомнить, что более широкая резина обеспечивает лучшее сцепление с любой поверхностью (в том числе и ледяной, и снежной) за счет более широкого пятна контакта, то более узкая резина зимой окончательно становится анахронизмом.

безопасность дорожного движения, колеса, летние шины, снегоходы, зимние шины
14 сентября 2018
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