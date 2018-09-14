Почему зимняя резина должна быть уже летней

Понятно, что для зимней эксплуатации автомобильна резина должна быть «зимней». Да, но какой именно? Ведь в холодное время года, помимо температурного фактора, колесу приходится справляться еще и со снегом, и со льдом и со слякотью на проезжей части.

В таких условиях, само собой, следует ориентироваться на более «зубастый» протектор. Имеет прямой смысл применять резину с более высоким профилем — чтобы не пасовать перед чуть более тольстым слоем снега на нечищенной дороге, например.

А что с шириной колеса? Ведь поведение машины на дороге и от нее сильно зависит. В водительской среде уже многие годы упорно бытует мнение, что зимой нужно устанавливать на машину колеса поуже. Сразу заметим, что резину следует подбирать, основываясь прежде всего на рекомендациях автопроизводителя: как в «мануале» твоей машины написано — такие колеса и ставь.

Но почти каждый отечественны автовладелец уверен, что уж про русскую зиму он знает, как минимум, на порядок больше, чем весь инженерский корпус любого автопроизводителя. А потому при выборе резины на официальные рекомендации внимания не обращает. Так чем же объясняют обычно необходимость выбора более узкого протектора для зимнего колеса?

Основной аргумент следующий. Более узкое колесо имеет меньшую площадь соприкосновения с поверхностью дороги. По этой причине оно создает повышенное давление на покрытие.