BMW объявил российский ценник на обновленный Z4

Машина в младшей из комплектаций — BMW Z4 sDrive20i — получила двухлитровую рядную «четверку» мощностью 197 л. с. со 320 Нм крутящего момента в паре с восьмискоростным «автоматом» Steptronic. Такой двигатель разгоняет авто с 0 до 100 км/ч за 6,6 секунды. Модель в этой версии оснащается 17-дюймовыми колесными дисками, ее салон отличается отделкой из кожи Vernasca черного цвета. Ценник начинается от 3 190 000 рублей.

Под капотом Z4 в версии sDrive30i установлен 258-сильный двигатель с крутящим моментом в 400 Нм вкупе с той же АКП. Он способен ускорить родстер до первой «сотни» за 5,4 секунды. Машина в подобном исполнении отличается колесными дисками диаметром 18 дюймов и кожаным салоном с элементами из алькантары. Водитель и пассажир наверняка оценят кресла M Sport, а точности в управлении добавит спортивный руль. Прайс на авто в этой комплектации стартует от 3 820 000 рублей.

Топовая BMW Z4 M40i оценивается от 4 760 000 «деревянных». В движение автомобиль приводит трехлитровая рядная «шестерка» с отдачей в 340 «лошадей» (крутящий момент — 500 Нм). С места до 100 км/ч «эмка» разбегается за 4,6 секунды.

Напомним, что мировая премьера рестайлингового BMW Z4 прошла в августе на конкурсе элегантности в калифорнийском Пеббл Бич. В начале октября автомобиль посетит Парижский автосалон, а на конвейере пропишется 1 ноября.