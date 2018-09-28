Продажи электромобилей в России стремительно растут

В августе в нашец стране электромобилями обзавелись 14 покупателей, увеличив сбыт на 24%. Но стоит отметить, что за все время роста, этот показатель оказался самым низким.

Лидером среди зарегистрированных за отчетный отрезок времени новых «электричек» назван Nissan Leaf, на чью долю пришлось больше 50% от общего числа продаж «зеленых» авто, а точнее 44 машины. Второе место досталось Tesla Model X: он пришелся по вкусу 30 автомобилистам. Третью строчку заняла Model S с 7 единицами.

На четвертой и пятой позиции прописались Renault Twizy, разошедшийся тиражом в четыре экземпляра и еще одна Tesla, самая бюджетная из моделей бренда, Model 3 в количестве одной машины.

Стоит отметить, что в России ни одна из этих моделей, кроме «малютки» Twizy, официально не продается.