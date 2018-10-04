В России на продажу выставлено болеее 400 000 подержанных авто с правым рулем

Любопытно при этом, что количество «праворульных» автомобилей, ищущих новых владельцев, как утверждает агентство «Автостат», растет: за восемь месяцев этого года на продажу выставлено на 1,6% больше таких «тачек», чем за аналогичный период года прошлого.

Понятно, что «праворульки» доминируют в основном в дальневосточных и сибирских регионах, поэтому их перепродажи занимают значительную часть местных рынков. Лидером в этом плане снова является Приморье, в котором вторичный рынок на 86% состоит из «праворульных» машин, следом идет Еврейская АО с показателем 85%. Также более 80% рынка занимают такие автомобили в Амурской и Сахалинской областях и Хабаровской крае. И еще в 10 субъектах РФ на долю легковых машин с правым рулем приходится свыше половины вторичного рынка.

При этом жители Приморья не отказываются и от приобретения свежеввезенных из Японии авто с правым рулем, купив за истекшие 8 месяцев около 60 000 подобных легковушек. А это, между прочим, почти 15% от общероссийского объема.