В России на продажу выставлено болеее 400 000 подержанных авто с правым рулем

Российский парк машин с правым расположением руля не очень велик, но и не мал — около 3,5 млн. авто, что составляет примерно 8% от общей численности транспортных средств в стране. При этом на вторичке их доля несколько выше: 11%, что в абсолютных цифрах превышает отметку в 400 000 экземпляров.
Ефим Розкин

Любопытно при этом, что количество «праворульных» автомобилей, ищущих новых владельцев, как утверждает агентство «Автостат», растет: за восемь месяцев этого года на продажу выставлено на 1,6% больше таких «тачек», чем за аналогичный период года прошлого.

Понятно, что «праворульки» доминируют в основном в дальневосточных и сибирских регионах, поэтому их перепродажи занимают значительную часть местных рынков. Лидером в этом плане снова является Приморье, в котором вторичный рынок на 86% состоит из «праворульных» машин, следом идет Еврейская АО с показателем 85%. Также более 80% рынка занимают такие автомобили в Амурской и Сахалинской областях и Хабаровской крае. И еще в 10 субъектах РФ на долю легковых машин с правым рулем приходится свыше половины вторичного рынка.

При этом жители Приморья не отказываются и от приобретения свежеввезенных из Японии авто с правым рулем, купив за истекшие 8 месяцев около 60 000 подобных легковушек. А это, между прочим, почти 15% от общероссийского объема.

автопродажи, авторынок, вторичный рынок, подержанные авто, продать машину, купить машину
4 октября 2018
177