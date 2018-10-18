Осторожно, эксперимент: в Москве меняются правила проезда регулируемых перекрестков

Фото: wallpaperswide.com
Столичные власти запускают новый — и довольно сомнительный — эксперимент по совмещению пешеходной и автомобильной фаз движения на перекрестках. Теперь водители, поворачивающие направо, смогут совершать свой маневр одновременно с «безлошадными» участниками трафика, пересекающими проезжую часть. Это, якобы, позволит и тем, и другим немного сэкономить время в пути.
Виктория Базылева

Дабы обеспечить жителям города более комфортные условия, правительство Москвы продолжает экспериментировать с транспортной инфраструктурой. На очереди — перекрестки с регулируемыми пешеходными переходами. Равняясь на зарубежье, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) решил в рамках комплексной программы «Удобный переход» опробовать на столичных дорогах совмещенные фазы работы светофоров.

В ТЕОРИИ

Суть нововведения в том, что отныне зеленый сигнал для водителей, совершающих поворот направо, и прохожих, находящихся как раз за этим «углом», будет включаться практически одновременно. Как следствие — участникам дорожного движения больше не придется подолгу ждать свой «очереди». По крайней мере, так нам обещают.

По сути, подобную практику нельзя назвать новшеством, ведь по аналогичной схеме сегодня «работают» перекрестки с нерегулируемыми пешеходными переходами. Напомним, водитель, которому разрешено осуществить поворот — неважно, в какую именно сторону — обязан пропустить «пешиков», и только после того, как «зебра» освободится, завершить свой маневр.

  • Фото: gucodd.ru

ЗОНА РИСКА

Однако даже несмотря на это, особого доверия эксперимент не вызывает. А как же безопасность? Снижение аварийности? Ни для кого не секрет, что самыми уязвимыми участниками движения являются именно пешеходы, которых сшибают по неосторожности и на переходах, и за их пределами. Как-никак со светофорами, перекрывающими транспортные потоки, прохожим, да и автомобилистам, гораздо спокойнее.

Но, кажется, в ЦОДД ничуть не сомневаются в целесообразности совмещения фаз: «В соответствии с международным опытом безопасности движения, для пешеходов, совершающих переход, зеленый сигнал будет загораться на несколько секунд раньше, чем водителям. Как и прежде, приоритет останется за пешеходами». Власти верят, что раз проект «прижился» на западе, то и в нашей стране дело пойдет.

НОВЫЕ ДЕКОРАЦИИ

Проинформируют автомобилистов о нововведениях нестандартные светофоры с двумя дополнительными секциями. Кроме того, дорожники в обязательном порядке установят специальные таблички, напоминающие рулевым о необходимости уступить дорогу пешеходам. Предупредят о новшествах, разумеется, и последних. Хотя, как показывает практика, им никакого дела до предостережений нет: раз горит зеленый — можно идти. Даже если под колеса машин.

В качестве пробных правительство города выбрало три перекрестка: пересечение Шмитовского проезда с улицей 1905 года, Волкова переулка с Красной Пресней, а также улицы Старая Басманная с Токмаковым переулком. Согласно предварительным подсчетам, в результате перенастройки светофоров время ожидания перехода для пешеходов на Шмитовском сократится в 4 раза, на улице 1905 года и Старой Басманной — вдвое, а на Волковом переулке — аж в 11 раз.

ПРОБКАМ БЫТЬ

С пешеходами понятно — им, быть может, в самом деле станет проще. А что же до автомобилистов? Не получится ли так, что рулевым придется подолгу простаивать перед «зеброй», пропуская нескончаемые потоки прохожих, плетущихся, будто назло, друг за другом? На перекрестах могут возникнуть и пробки, и аварийные ситуации… Все-таки манеры вождения россиян — равно как и уровень культуры — сильно отличается от поведения тех же европейцев.

Точных сроков проведения эксперимента представители ЦОДД пока не называют. Но судя по всему, проект запустят в самое ближайшее время. По завершению испытаний властями будет принято окончательное решение: если нововведение зарекомендует себя с лучшей стороны, то количество перекрестков с совмещенными фазами увеличится. А там, глядишь, опыт подхватят и в регионах.

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18 октября 2018
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