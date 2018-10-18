Осторожно, эксперимент: в Москве меняются правила проезда регулируемых перекрестков

Дабы обеспечить жителям города более комфортные условия, правительство Москвы продолжает экспериментировать с транспортной инфраструктурой. На очереди — перекрестки с регулируемыми пешеходными переходами. Равняясь на зарубежье, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) решил в рамках комплексной программы «Удобный переход» опробовать на столичных дорогах совмещенные фазы работы светофоров.

В ТЕОРИИ

Суть нововведения в том, что отныне зеленый сигнал для водителей, совершающих поворот направо, и прохожих, находящихся как раз за этим «углом», будет включаться практически одновременно. Как следствие — участникам дорожного движения больше не придется подолгу ждать свой «очереди». По крайней мере, так нам обещают.

По сути, подобную практику нельзя назвать новшеством, ведь по аналогичной схеме сегодня «работают» перекрестки с нерегулируемыми пешеходными переходами. Напомним, водитель, которому разрешено осуществить поворот — неважно, в какую именно сторону — обязан пропустить «пешиков», и только после того, как «зебра» освободится, завершить свой маневр.