Lifan вывела на рынок электрокроссовер Myway EV400

Без дополнительной подзарядки кроссовер может проехать до 405 км. Внешне новинка отличается от бензиновых собратьев только надписью EV на двери багажника. Автомобиль оценили в 209 800 юаней. В рублевом эквиваленте эта сумма равна приблизительно двум миллионам, что для электрокара с приличным запасом хода — неплохая цена.

Рискнет ли бренд привезти в Россию электрокроссовер, пока не известно. Но, скорее всего, ожидать его не стоит: наши дороги еще не готовы к такому типу автомобилей, необходимая инфраструктура не отвечает даже минимальным требованиям. А спрос на электрокары стремится к нулю.

Между тем, на российском рынке Lifan Myway представлен только с 1,8-литровой рядной «четверкой» мощностью 125 л. с., агрегатированной с пятиступенчатой механической коробкой передач или с АКП — на выбор покупателя. Привод кроссовера — только задний. Прайс на модель в России начинается от 869 900 рублей.