Lifan вывела на рынок электрокроссовер Myway EV400

Фото: autohome.com.cn
Стартовали продажи полностью электрического кроссовера Lifan Myway EV400. Семиместный «паркетник» в «зеленой» модификации приводится в движение 100-киловаттным (136 л. с.) электромотором, который питается от целого комплекта литий-ионных аккумуляторов. Правда, пока новинка вышла только на китайский рынок.
Светлана Ермолаева

Без дополнительной подзарядки кроссовер может проехать до 405 км. Внешне новинка отличается от бензиновых собратьев только надписью EV на двери багажника. Автомобиль оценили в 209 800 юаней. В рублевом эквиваленте эта сумма равна приблизительно двум миллионам, что для электрокара с приличным запасом хода — неплохая цена.

Рискнет ли бренд привезти в Россию электрокроссовер, пока не известно. Но, скорее всего, ожидать его не стоит: наши дороги еще не готовы к такому типу автомобилей, необходимая инфраструктура не отвечает даже минимальным требованиям. А спрос на электрокары стремится к нулю.

Между тем, на российском рынке Lifan Myway представлен только с 1,8-литровой рядной «четверкой» мощностью 125 л. с., агрегатированной с пятиступенчатой механической коробкой передач или с АКП — на выбор покупателя. Привод кроссовера — только задний. Прайс на модель в России начинается от 869 900 рублей.

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18 октября 2018
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