Кроссовер Ferrari впервые засняли на видео

К этому выводу пришли автоэксперты, что было совсем не сложно. В таком кузове производитель мог тестировать именно кроссовер. На это указывают габариты, а высокий клиренс подтверждает эти догадки. Премьера ждет новинку только в 2022 году, но интернет-пользователь SupercarsNews уже сегодня дал нам возможность взглянуть на авто, пусть и в необычном виде.

Стоит отметить, есть еще одно мнение, которое утверждает, что тестируемый авто — не что иное, как новый Ferrari GTC4 Lusso. Исключать такую версию до появления подробностей тоже не стоит.