Кроссовер Ferrari впервые засняли на видео

Около месяца назад компания Ferrari раскрыла имя своего первого кроссовера. Его назовут Purosangue, что можно перевести как «чистокровный». А на днях в Интернете появилось видео, на котором, предположительно, «итальянец» проходил испытания, спрятавшись в кузове от GTC4 Lusso.
К этому выводу пришли автоэксперты, что было совсем не сложно. В таком кузове производитель мог тестировать именно кроссовер. На это указывают габариты, а высокий клиренс подтверждает эти догадки. Премьера ждет новинку только в 2022 году, но интернет-пользователь SupercarsNews уже сегодня дал нам возможность взглянуть на авто, пусть и в необычном виде.
Стоит отметить, есть еще одно мнение, которое утверждает, что тестируемый авто — не что иное, как новый Ferrari GTC4 Lusso. Исключать такую версию до появления подробностей тоже не стоит.
Напомним, что Ferrari Purosangue будут собирать на платформе Front Mid Engine Architecture (FMEA). Машина получит переднемоторную компоновку, а для лучшей развесовки автоматическую коробку с двойным сцеплением разместят сзади. Модульная «тележка» позволит оснастить кроссовер системой полного привода.