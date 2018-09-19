Названо имя первого кроссовера Ferrari

Purosangue получит переднемоторную компоновку. Автоматическая коробка передач с двойным сцеплением будет располагаться сзади для лучшего распределения веса. Модульная «тележка», лежащая в основе будущего кроссовера Purosangue, поредусматривает и полный привод.

Покупатель сможет выбрать между двигателем внутреннего сгорания и гибридной силовой установкой. Модель станет первой в истории марки, которая сможет похвастать пятидверным кузовом с купеобразной кормой. По габаритам кроссовер Ferrari будет уступать своему прямому конкуренту Lamborghini Urus, рассказало издание Motor1.

Собщается, что генеральный директор Ferrari Луис Камиллери скептически относится к выходу бренда в рыночную нишу кроссоверов. Но бывший председатель и главный исполнительный директор Серхио Маркионне настаивал на создании SUV, считая такое решение адекватным ответом на меняющиеся предпочтения клиентов, особенно в Китае.