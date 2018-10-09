Dongfeng запустил продажи кросс-купе ix5

Компания Dongfeng запустила на рынок новый купеобразный кроссовер ix5. Автомобиль получил решетку радиатора в двух вариантах оформления на выбор покупателя: в одном случае она имеет продольные перекладины, а во втором — сетчатую структуру. «Китаец» ориентирован на молодежную аудиторию и может, по мнению производителя, составить конкуренцию ожидаемому у нас Renault Arkana.
В длину кросс-купе достигает 4685 мм, в ширину — 1865 мм при высоте в 1645 мм и колесной базе в 2790 мм. Новинка доступна в нескольких вариантах окраски кузова, среди которых можно найти темно-синий, черный, ярко-алый, белый и серебристый.
Интерьер может похвастать цифровой приборной панелью и двумя сенсорными мониторами информационно-развлекательной системы. Стоит отметить, что на центральной консоли авто не отыскать ни одной дополнительной кнопки для управления мультимедиа или климат-контролем.
Кроме того, Dongfeng ix5 может похвастать панорамной крышей и восемью подушками безопасности.
Также кроссовер оснащен электронными помощниками водителю, помогающими не отклоняться от заданной полосы движения, не превышать скоростной режим и избежать столкновения.
Автомобиль получил силовую гамму из двух моторов: 1,5-литрового мощностью 150 и 179 л. с., работающего в паре с шестискоростной «механикой» или вариатором. Кроме того, в линейку попал 231-сильный двигатель объемом 2 л.
Прайс на «паркетник» стартует от 119 800 юаней, что по актуальному курсу приравнивается приблизительно к 1 150 000 рублей. Появится ли новинка из КНР в нашей стране, пока неизвестно. Однако некоторые эксперты считают, что если она приедет к нам, то сможет составить конкуренцию Renault Arkana — французкому купеобразному кроссоверу, созданному специально для России. Но тут многое будет зависить от ценовой политики обоих автостроителей.