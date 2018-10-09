Dongfeng запустил продажи кросс-купе ix5

В длину кросс-купе достигает 4685 мм, в ширину — 1865 мм при высоте в 1645 мм и колесной базе в 2790 мм. Новинка доступна в нескольких вариантах окраски кузова, среди которых можно найти темно-синий, черный, ярко-алый, белый и серебристый.

Интерьер может похвастать цифровой приборной панелью и двумя сенсорными мониторами информационно-развлекательной системы. Стоит отметить, что на центральной консоли авто не отыскать ни одной дополнительной кнопки для управления мультимедиа или климат-контролем.

Кроме того, Dongfeng ix5 может похвастать панорамной крышей и восемью подушками безопасности.