Какие двигатели действительно экономят топливо

Нередко экономия топлива идет в ущерб потери мощности, а если и не идет, то принципиальным образом отражается на ресурсе силового агрегата. Конечно, с развитием технологий, двигатели научились быть износостойкими, а вместе с тем, тяговитыми, менее прожорливыми и экологически чистыми.

При этом ключевую роль в завидных показателях мотора, разумеется, играют комплектующие. Рассмотрим это на примере известного четырехцилиндрового «малолитражного» двигателя семейства Prince для автомобилей BMW 1-й и 3-серии, MINI, включая Cooper S, а также Peugeot 208, 3008 и Citroёn С3, С4.

Главная его особенность — особая система охлаждения, над которой трудились специалисты ведущего в мире разработчика механизмов и оборудования для двигателей — компании Dayco. Иначе говоря, речь идет о профессионалах, не нуждающихся в представлении. Так что же они придумали для повышения эффективности работы «сердца» автомобиля?