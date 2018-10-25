Какие двигатели действительно экономят топливо

В острой конкурентной борьбе автостроители вынуждены постоянно эволюционировать. Правда, не вся их продукция соответствует заявленным качеству и сроку службы. Двигатели — не исключение. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, какие моторы и за счет чего отличаются долговечностью, а вместе с тем и экономичностью.
Мирон Горин

Нередко экономия топлива идет в ущерб потери мощности, а если и не идет, то принципиальным образом отражается на ресурсе силового агрегата. Конечно, с развитием технологий, двигатели научились быть износостойкими, а вместе с тем, тяговитыми, менее прожорливыми и экологически чистыми.

При этом ключевую роль в завидных показателях мотора, разумеется, играют комплектующие. Рассмотрим это на примере известного четырехцилиндрового «малолитражного» двигателя семейства Prince для автомобилей BMW 1-й и 3-серии, MINI, включая Cooper S, а также Peugeot 208, 3008 и Citroёn С3, С4.

Главная его особенность — особая система охлаждения, над которой трудились специалисты ведущего в мире разработчика механизмов и оборудования для двигателей — компании Dayco. Иначе говоря, речь идет о профессионалах, не нуждающихся в представлении. Так что же они придумали для повышения эффективности работы «сердца» автомобиля?

Инженеры сконструировали управляемый привод насоса системы охлаждения с так называемым переключаемым промежуточным фрикционным шкивом. Уникальность режима работы водяного насоса в этом движке заключается в том, что управляемый механизм привода позволяет включать помпу только по необходимости, т. е. для непосредственного охлаждения мотора. Иными словами: если силовой агрегат еще не прогрет до рабочей температуры (103 градуса) — зачем заставлять антифриз циркулировать по системе его охлаждения? Если еще проще, то водяной насос может спокойно отдыхать, не расходуя почем зря свой ресурс.

Кроме того, без циркуляции охлаждающей жидкости двигатель быстрее прогревается, а с ним, кстати, и салон автомобиля. Нельзя не признать: подобное решение весьма актуально для эксплуатации в наших суровых зимних условиях. Как только мотор достигает нормальной температуры, водяной насос приводится в действие промежуточным фрикционным шкивом. Для защиты от резких перегрузок в ходе активации-отключения помпы, шкив коленчатого вала находится в постоянном контакте с «колесом» промежуточного шкива.

Еще одним любопытным новшеством для этого же двигателя (PRINCE BMW-PSA) стало натяжное устройство торсионного типа, сменившее привычный натяжитель вспомогательного ремня. Основным преимуществом такого решения, запатентованного компанией Dayco, является отказ от традиционной спиральной пружины в пользу упругой торсионной перегородки.

Подобная система подразумевает наличие ремня, пары шкивов и торсионного натяжного устройства. Путем толкания верхнего плеча рычага с роликом с одного конца, происходит натягивание верхней ветви ременной передачи. Выражаясь более доходчиво: благодаря этой конструкции, оптимизируется сцепление ремня со шкивами, что эффективно снижает потери на трение без ухудшения свойств износоустойчивости.

Но и это еще не все. Если суммировать все вышесказанное, в совокупности минимизируются собственные энергозатраты двигателя без сокращения его срока службы. А за счет уменьшения времени прогрева двигатель в такой конструкции еще и экономит «горючку». Вместе с тем, кстати, снижая уровень выброса отравляющих веществ в окружающую среду, что упрощает усилия автопроизводителей добиваться соответствия двигателей нормам EURO 5.

Вот какие возможности сегодня могут дать мотору современные технические решения. Причем столь уникальные разработки уже вовсю доступны и для владельцев подержанных машин, которые без проблем могут улучшить характеристики мотора своего ненового автомобиля.

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25 октября 2018
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