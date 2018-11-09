Купе Audi TT станет четырехдверным

Немцы впервые показали Audi TT с четырьмя дверями на Парижском автосалоне в 2014 году: бренд привез на моторшоу концепткар TT Sportback. Но у производителя постоянно находились причины отложить задумку. Главным фактором стал разыгравшийся в 2016 году скандал с «дизельгейтом», в результате которого Volkswagen Group потерял немало средств.

И хотя сегодня история с фальсификацией показателей вредных выбросов дизельных моторов еще не закончилась, бренд все же приступил к подготовке «четырехдверки», сообщает издание AutoExpress со ссылкой на свой источник в руководстве компании. Новинку стоит ожидать уже менее, чем через два года.

По предварительным данным, новая «тэтэшка» по габаритам будет очень близка к прототипу. А значит купе следующей генерации окажется на 29 см длиннее актуальной модели и на 6 см шире. К колесной базе прибавится 12 см. И построят новинку на той же «тележке» MQB.

И если сегодня Audi TT предлагается только с бензиновыми моторами, то в будущем в силовую линейку войдут электрифицированные силовые установки, в частности агрегаты, в которых применена технология «мягкого» гибрида.