Обновленная Hyundai Elantra выходит на российский рынок

Hyundai Elantra после рестайлинга была представлена в конце августа для жителей Соединенных Штатов. Модель довольно сильно изменилась внешне, получив перелицованную решетку радиатора, новые бамперы и свежую оптику. Капот украшает оригинальная выштамповка, а корма полностью поменяла дизайн.

В списке оснащения имеются продвинутый информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном диагональю восемь дюймов, навороченная акустическая система и беспроводная зарядка для смартфонов.

Стоит отметить, что в подкапотном пространстве изменений ждать не стоит: скорее всего, и для россиян силовая гамма останется прежней. Сегодня у нас Hyundai Elantra представлена с 1,6-литровым мотором мощностью 128 л. с. и со 149-сильным движком объемом 2 л. Оба агрегата могут работать в паре как с шестиступенчатой «механикой», так и с шестискоростной АКП. Ценник начинается от 994 000 рублей.