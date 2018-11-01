Новый китайский кроссовер GAC Trumpchi GS5 выходит на рынок

«Паркетник» после смены генерации вопреки тенденциям к росту стал на 3,7 см короче: теперь его длина достигает 4695 мм, зато он прибавил в ширине на 3 см (1885 мм) и подрос на 2 см (1700 мм). Размер колесной базы равняется 2710 мм.

Новый GAC Trumpchi GS5 получил 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор в двух вариантах — на выбор: мощностью 152 и 169 л. с. Двигатель агрегатирован либо с шестиступенчатой «механикой», либо с шестискоростной автоматической коробкой передач.

Стоит отметить, что новинка предложена пока только для внутреннего рынка со стартовым ценником в 109 800 юаней, что по актуальному курсу равно 1 040 456 рублей.

Напомним, что марка GAC представлена в России легким коммерческим транспортом, хотя в конце лета на Московском автосалоне китайцы и показали три седана GA3S, GA4 и GA8, три кроссовера GS4, GS3 и GE3 на электрической тяге, а также внедорожник GS8 и даже минивэн GM8. Правда, когда легковушки добертуся до шоу-румов, и доберутся ли вообще, пока неизвестно.