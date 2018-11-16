Mitsubishi обновит легковушки Lancer и Mirage

На днях официальный представитель Mitsubishi заявил о начале разработки седана Mirage и Lancer следующих поколений. Даже несмотря на то, что некоторое время назад компания сообщила о намерении сконцентрироваться на выпуске кроссоверов и внедорожников.

Что касается Mirage, то речь идет о бюджетной модели, построенной, вероятнее всего, на платформе альянса Renault-Nissan-АВТОВАЗ — CMF-B. Напомним, что аналогичная «тележка» ляжет в основу новых Nisan Juke и Renault Clio. А более представительный Mitsubishi Lancer встанет на шасси CMF-C.

О конкретных сроках выхода будущих моделей японский производитель пока не упоминал, сообщив лишь, что разработки ведутся пока только на начальной стадии.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в ноябре на российском рынке подорожали все автомобили Mitsubishi, за исключением внедорожника Pajero. В среднем продукция прибавила в цене от 20 000 до 100 000 рублей.