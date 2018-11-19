Мировые продажи новых автомобилей сократились на 4%

Лидерство удерживает Китай, где в минувшем месяце автосалоны реализовали 2 371 000 машин (-11%). Вторыми же в рейтинге по-прежнему являются Соединенные Штаты — американцы купили 1 358 000 авто (+0,5%).

Продажи новых легковых и новых коммерческих автомобилей в Западной Европе продолжают мало-помалу падать. Там в октябре продавцы «пристроили» лишь 1 184 000 машин (-5,6%). В Восточной Европе дела обстоят еще хуже: рынок по итогам месяца сократился до 338 200 единиц (-12,6%).

В Южной Америке, напротив, продажи по результатам октября подросли на 7,3% до 291 200 машин. Увеличился и японский авторынок — на 12,4% до 413 900 реализованных авто. В Южной Корее водители приобрели 157 400 легковушек и LCV, что на 23,4% больше, нежели за аналогичный период 2017-го. А вот в Канаде, где было продано 164 800 авто, объем рынка остался на прежнем уровне.

Добавим, что всего с начала года в мире было продано 78 825 000 новых автомобилей, что на 1,1% больше, нежели в январе-октябре 2017-го.