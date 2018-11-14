В США выставили на продажу «Шишигу» из военных запасников

В тексте объявления на площадке Bring a Trailer говориться, что автомобиль был произведен в 1983 году. Приобрели его в 1989-м в Венгрии, где машина находилась в военном резерве. После ГАЗ-66 был перевезен в Соединенные Штаты.

Судя по фотографиям, авто находится в неплохом состоянии. Владелец заявляет, что отремонтировал тормозную систему, почистил топливные баки, а также заменил приводные ремни, резиновые шланги и некоторые компоненты зажигания.

Судя по лебедке в переднем бампере, продается модель в модификации ГАЗ-66—02 или ГАЗ-66—05 с экранированным электрооборудованием и централизованной системой подкачки шин.

Полноприводная «Шишига» с грузоподъемностью в две тонны приводится в движение V-образной «восьмеркой» ЗМЗ-513 объемом 4,2 л и мощностью 125 л. с. вкупе с четырехступенчатой «механикой». Модель производилась с 1964 по 1999 года. За это время с конвейера сошел 965 941 экземпляр.