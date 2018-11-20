Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка: Volvo готовит загадочную премьеру

На первом фото изображен смартфон, на котором красуется надпись «Это не телефон». Но что же это? Возможно, Volvo превратит его в нечто большее?

Можно предположить, что на мотор-шоу дебютирует какой-то облачный сервис, на который можно загрузить, к примеру, музыку и навигационные маршруты, или даже настройки водительского кресла и зеркал заднего вида. А может быть с помощью смартфона можно будет управлять автомобилем.