Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка: Volvo готовит загадочную премьеру

Компания Volvo на своей страничке в соцсетях повесила пару тизерных фотографий, цель которых — подразнить поклонников марки загадочной премьерой, которую бренд готовит к автосалону в Лос-Анджелесе. Действительно, снимки вызывают больше вопросов, чем дают ответов: этой новинкой может оказаться все, что угодно.
На первом фото изображен смартфон, на котором красуется надпись «Это не телефон». Но что же это? Возможно, Volvo превратит его в нечто большее?
Можно предположить, что на мотор-шоу дебютирует какой-то облачный сервис, на который можно загрузить, к примеру, музыку и навигационные маршруты, или даже настройки водительского кресла и зеркал заднего вида. А может быть с помощью смартфона можно будет управлять автомобилем.
На втором тизере сфотографирована коробка в белой оберточной бумаге, перевязанная черной лентой. Предмет лежит в багажнике, и на нем написаны слова: «Это не посылка». В этом случае закрадывается мысль, что Volvo покажет на своем стенде что-то, что должно сломать стереотипы. Что ж, до открытия автосалона остался всего десяток дней.
Следует отметить, что последнее время Volvo активно занимается разработкой инновационных технологий. Так, в сентябре шведы представили электрический полностью беспилотный концепткар 360c, в котором нет ни руля, ни педалей.