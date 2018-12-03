Почему нужно срочно отказаться от разметки парковочных мест

– Такая разметка, — уверен Ярослав Нилов, — позволит автовладельцам занимать не все шесть с половиной метров длины «кармана», а заметно меньше, что приведет к высвобождению дополнительного пространства и увеличению количества парковочных мест…

Напомним при этом, что 15 апреля 2015 в Правила дорожного движения уже вносилось соответствующее изменение: определение прерывистой разметки 1.7 было дано в редакции «прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками) обозначает полосы движения в пределах перекрестка. Применяется для разметки зоны парковки». Однако из редакции ПДД от 12.07.2017 данное определение было удалено.

Почему, догадаться несложно если учесть, что власти большинства российских мегаполисов (и в первую очередь — Москвы) всеми правдами, а чаще — неправдами ограничивают использование личного автотранспорта граждан. И искусственное увеличение размеров одного парковочного места — один из инструментов их войны с водителями. Поэтому нетрудно предположить, куда отправит премьер-министр «несвоевременно» депутатское предложение. Да, да, именно туда — в корзину…