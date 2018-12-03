Почему нужно срочно отказаться от разметки парковочных мест

В частности, подчеркивает г-н Нилов, несмотря на то, что действующие нормативы, по которым проектируются и размечаются места парковки у тротуаров, зафиксированы в ГОСТе, нона сегодняшний день стандартная длина парковочного «кармана», например, в Москве (6,5 м.) представляется избыточной и искусственно ограничивает среднее количество транспортных средств, которые могут без помех расположиться на единицу длины притротуарной парковочной площади. Решить вопрос, как свидетельствует опыт ряда европейских стран, можно за счет отмены разметки отдельных парковочных мест и нанесения вместе нее прерывистой разметки в местах, где наблюдается дефицит паркомест.
– Такая разметка, — уверен Ярослав Нилов, — позволит автовладельцам занимать не все шесть с половиной метров длины «кармана», а заметно меньше, что приведет к высвобождению дополнительного пространства и увеличению количества парковочных мест…
Напомним при этом, что 15 апреля 2015 в Правила дорожного движения уже вносилось соответствующее изменение: определение прерывистой разметки 1.7 было дано в редакции «прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками) обозначает полосы движения в пределах перекрестка. Применяется для разметки зоны парковки». Однако из редакции ПДД от 12.07.2017 данное определение было удалено.
Почему, догадаться несложно если учесть, что власти большинства российских мегаполисов (и в первую очередь — Москвы) всеми правдами, а чаще — неправдами ограничивают использование личного автотранспорта граждан. И искусственное увеличение размеров одного парковочного места — один из инструментов их войны с водителями. Поэтому нетрудно предположить, куда отправит премьер-министр «несвоевременно» депутатское предложение. Да, да, именно туда — в корзину…