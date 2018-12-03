Почему нужно срочно отказаться от разметки парковочных мест

Проблемы с парковкой в крупных мегаполисах стоит так остро, что нередко приводят к тяжелым и даже кровавым разборкам между водителями. Понятно, что благодарить за это мы должны в первую очередь городские администрации. Однако в сложившейся ситуации виновато и федеральное правительство. И, как уверены некоторые депутаты Госдумы, даже незначительная правка ПДД, никоим образом не влияющая на снижение безопасности дорожного движения, способна значительно облегчить печальное положение дел.
Ефим Розкин
Так, по мнению председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, необходимо, во-первых, отказаться от тотальной «карманизации» парковочных пространств и, во-вторых, вернуть в ПДД прерывистой разметки 1.7. Свои соображения по этому поводу депутат от ЛДПР изложил в подробном письме премьеру Медведеву.

В частности, подчеркивает г-н Нилов, несмотря на то, что действующие нормативы, по которым проектируются и размечаются места парковки у тротуаров, зафиксированы в ГОСТе, нона сегодняшний день стандартная длина парковочного «кармана», например, в Москве (6,5 м.) представляется избыточной и искусственно ограничивает среднее количество транспортных средств, которые могут без помех расположиться на единицу длины притротуарной парковочной площади. Решить вопрос, как свидетельствует опыт ряда европейских стран, можно за счет отмены разметки отдельных парковочных мест и нанесения вместе нее прерывистой разметки в местах, где наблюдается дефицит паркомест.

– Такая разметка, — уверен Ярослав Нилов, — позволит автовладельцам занимать не все шесть с половиной метров длины «кармана», а заметно меньше, что приведет к высвобождению дополнительного пространства и увеличению количества парковочных мест…

Напомним при этом, что 15 апреля 2015 в Правила дорожного движения уже вносилось соответствующее изменение: определение прерывистой разметки 1.7 было дано в редакции «прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками) обозначает полосы движения в пределах перекрестка. Применяется для разметки зоны парковки». Однако из редакции ПДД от 12.07.2017 данное определение было удалено.

Почему, догадаться несложно если учесть, что власти большинства российских мегаполисов (и в первую очередь — Москвы) всеми правдами, а чаще — неправдами ограничивают использование личного автотранспорта граждан. И искусственное увеличение размеров одного парковочного места — один из инструментов их войны с водителями. Поэтому нетрудно предположить, куда отправит премьер-министр «несвоевременно» депутатское предложение. Да, да, именно туда — в корзину…

парковка, ПДД, платная парковка, заторы, пробки
3 декабря 2018
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