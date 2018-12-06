LADA Granta стала самой популярной моделью на российском рынке

Наибольшим спросом у российских покупателей в ноябре пользовались автомобили с шильдиком LADA — как, впрочем, и прежде. В их пользу сделали выбор 33 663 человека, что на 15% больше, чем в последнем осеннем месяце минувшего года. На второй строчке все так же располагается KIA, реализовавшая 21 011 машин (+30%), а на третьей — Hyundai с результатом в 15 882 проданные легковушки (+4%).

Куда интереснее тот факт, что в рейтинге моделей LADA Granta подвинула с пьедестала LADA Vesta — обладателями четырех- и пятидверок «Гранта» стали 13 324 россиянина, в то время как владельцами седанов и универсалов «Веста» — 9906 человек. Замыкает лидерскую тройку KIA Rio, на которой остановили свой выбор 8536 покупателей. Далее в списке идут Hyundai Creta (6800 шт.) и Hyundai Solaris (5413 шт.).