LADA Granta против Vesta: АВТОВАЗ бьет рекорды

Буквально на днях специалисты выяснили, что в ходе сборки автомобилей LADA Granta, Kalina и Priora были ошибочно подобраны руль и установленная в нем подушка безопасности. Иначе говоря, они попросту не подходят друг к другу по ряду параметров. По этой причине «эйрбеги» могут сработать некорректно или не раскрыться вовсе. Чем это грозит, пожалуй, можно не рассказывать…

Между тем объемы продаж «Лады» уже сейчас переплюнули показатели за полный 2017 год. Кроме этого, за 11 месяцев отечественный бренд передал в руки покупателям 20% от всех проданных за это время в России легковушек. А это лучший результат марки за последние семь лет.

Самым продаваемым автомобилем производителя в ноябре оказалась LADA Granta, которая пришлась по вкусу 13 324 россиян и подвинула с лидерской позиции «Весту». В этом месяце LADA Vesta заняла вторую строчку с показателем в 9906 машин (+22,8%). Первую тройку замыкает XRAY: хетчбэк продали в количестве 2696 штук (+6,9%).

Если говорить только о коммерческом транспорте марки, то аналитики вывели следующие цифры: с января по ноябрь реализовано 10 783 автомобиля семейств Granta, Largus и 4х4 (+22,3%).

Стоит напомнить, что в ноябре в продуктовой линейке марки появилась «внедорожная» версия LADA XRAY — Cross, представленная в трех комплектациях Classic, Comfort и Luxe. В арсенале внедорожного «Иксрея» лишь один 122-сильный мотор объемом 1,8 л, агрегатированный с пятискоростной механической коробкой передач.