Cтартовали российские продажи новой Mazda6

Что касается технических изменений, то самое главное из них — новый мотор. Точнее, новый для Mazda6 — турбодвижок объемом 2,5 литра и мощностью 231 л. с. мы уже знаем по флагманскому кроссоверу марки. Модернизации подверглись и прежние агрегаты. Так, базовый 150-сильный двигатель теперь выдает 213 Нм тяги, а атмосферник о 2,5 литрах раскочегарился до 194 сил.

А еще Mazda6 обзавелась новой, неприлично богатой комплектацией Executive Plus за 2 172 000 рублей. В ней есть все и даже больше. Стандартная версия модели тоже стала более навороченной: по умолчанию тут имеются диодная оптика, двухзонный климат, датчики давления в шинах и другие прелести жизни.

Добавим, что до конца года новинка пропишется на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке.