Cтартовали российские продажи новой Mazda6

Российские дилеры японской марки получили первые седаны Mazda6, пережившие третье по счету обновление. Автомобиль представлен в шести вариантах исполнения и с тремя бензиновыми моторами. Цена стартует от 1 451 000 рублей.
Вячеслав Василенко

По сравнению с дореформенной версией «шестерки», обновленная Mazda6 потяжелела в цене без малого на 80 000 рублей. Впрочем, с учетом всех доработок, которые получил седан, прайс можно считаь вполне себе оправданным.

Автомобилю достались новые оптика, бамперы, капот и массивная решетка радиатора под стать кроссоверам CХ-5 и CX-9, а также иного дизайна колесные диски и свежие материалы отделки салона. Разумеется, не обошлось и без приятных дополнительных опций.

Что касается технических изменений, то самое главное из них — новый мотор. Точнее, новый для Mazda6 — турбодвижок объемом 2,5 литра и мощностью 231 л. с. мы уже знаем по флагманскому кроссоверу марки. Модернизации подверглись и прежние агрегаты. Так, базовый 150-сильный двигатель теперь выдает 213 Нм тяги, а атмосферник о 2,5 литрах раскочегарился до 194 сил.

А еще Mazda6 обзавелась новой, неприлично богатой комплектацией Executive Plus за 2 172 000 рублей. В ней есть все и даже больше. Стандартная версия модели тоже стала более навороченной: по умолчанию тут имеются диодная оптика, двухзонный климат, датчики давления в шинах и другие прелести жизни.

Добавим, что до конца года новинка пропишется на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке.

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12 декабря 2018
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