Какими электронными помощниками обогатился Volkswagen Tiguan

Немцы дополнили еще одним пунктом перечень стандартного снаряжения Volkswagen Tiguan 2019 модельного года, а также изменили для него набор опций. Отныне электронный помощник динамического головного света доступен в топовой комплектации Highline и в версии Sportline, а для авто в варианте Comfortline и модификациях Offroad и City ассистент можно установить за дополнительные деньги. Кроме того, кроссовер во всех комплектациях, кроме базовой получил в качестве опции систему удержания в заданной полосе.

Напомним, что не так давно Volkswagen отказался от выпуска в России «Тигуана» с дизельным мотором. Поэтому в силовой гамме авто остались только бензиновые движки TSI с отдачей 125, 150, 180 и 220 л. с. — на выбор. Самый младший из них агрегатируется исключительно с шестиступенчатой «механикой», 150-сильный — только с шестидиапазонной АКП, а остальные работают вкупе с семискоростной DSG и полным приводом.