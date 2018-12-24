Hyundai везет в Россию новый кроссовер, два седана и хетчбэк

В начале следующего года в российских шоу-румах появится обновленная Hyundai Elantra, а чуть позже — новая генерация Hyundai Sonata. Подробности о новинках — понятное дело — пока держатся в секрете.

Впрочем, это не самое интересное, чем похвастались корейцы. Ориентировочно в конце 2019 года ожидается выход большого восьмиместного «проходимца» — флагманского кроссовера Hyundai Palisade.

А еще ребята из Страны утренней свежести приготовили для нас «заряженный» хетчбэк Hyundai i30 N. Более того: компания будет продвигать городские «зажигалки» под отдельным суббрендом.

Для самых изощренных клиентов (читай — «гринписовцев») планируется водородный кроссовер Nexo. Правда, это пока лишь ничем не подкрепленные планы, да и в успех такого автомобиля в России верится с трудом.