Hyundai везет в Россию новый кроссовер, два седана и хетчбэк

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» на ежегодной пресс-конференции Hyundai официальные представители марки, в настоящий момент готовится запуск на нашем рынке целой россыпи новинок. В их числе — два седана, «подогретый» хетчбэк, водородомобиль и большой флагманский кроссовер.
Лика Затворная

В начале следующего года в российских шоу-румах появится обновленная Hyundai Elantra, а чуть позже — новая генерация Hyundai Sonata. Подробности о новинках — понятное дело — пока держатся в секрете.

Впрочем, это не самое интересное, чем похвастались корейцы. Ориентировочно в конце 2019 года ожидается выход большого восьмиместного «проходимца» — флагманского кроссовера Hyundai Palisade.

А еще ребята из Страны утренней свежести приготовили для нас «заряженный» хетчбэк Hyundai i30 N. Более того: компания будет продвигать городские «зажигалки» под отдельным суббрендом.

Для самых изощренных клиентов (читай — «гринписовцев») планируется водородный кроссовер Nexo. Правда, это пока лишь ничем не подкрепленные планы, да и в успех такого автомобиля в России верится с трудом.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, технология, автосалоны, купить машину, водородные автомобили
24 декабря 2018
904