Какие новинки УАЗ готовит в следующем году

Обновленный УАЗ «Патриот» с «автоматом» поступит в продажу осенью. Кроме того, согласно информации от «РГ», российские поклонники марки смогут приобрести спецверсии всех своих моделей, но о конкретных датах производитель пока умалчивает.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», УАЗ «Патриот» 2019 модельного года будет заряжен 2,7-литровой «четверкой» ZMZ-Pro мощностью 150 л. с. российского производства. Силовой агрегат укомплектуют автоматической коробкой передач Punch 6L50 с ресурсом 200 000 км, созданной компанией Punch Powertrain совместно с General Motors.

По предварительной информации, версии с «автоматом» будут дороже примерно на 60 000 — 100 000 рублей. Напомним, что сейчас ульяновский внедорожник предлагается в ценовом диапазоне от 764 000 рублей до 1 064 000 рублей.