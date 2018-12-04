Ульяновцы выкатили модернизированный UAZ Profi

Во-первых, заводские инженеры усилили заднюю подвеску: увеличилась толщина рессор и стабилизатора поперечной устойчивости. Во-вторых, автомобиль вроде бы стал комфортнее: он обзавелся улучшенной шумоизоляцией, а в салоне на стойках — о, чудо! — появились пластиковые ручки, за которые можно держаться. В-третьих, за дополнительные деньги можно установить в авто круиз-контроль, а на крышу — спойлер-обтекатель.

Посвежевший УАЗ «Профи» в базовом варианте с моноприводом оценили в 774 900 рублей. В арсенале модели все та же 149-сильная «четверка» ЗМЗ 409051, которая работает вместе с пятиступенчатой механической трансмиссией. Впрочем, можно приобрести автомобиль и с газобензиновым агрегатом мощностью 143 л. с. Опционально предлагается система полного привода и блокировка дифференциала заднего моста.