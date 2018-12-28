Самые популярные зимние автомобили в России 2018 года

Фото: АвтоВзгляд
В первый месяц зимы средний прайс авто на вторичном рынке упал на 8,1%. Самой востребованной машиной в декабре 2018 года стала отечественная LADA Granta. Самым популярным цветом оказался черный, а кузовом — седан.
Ефим Розкин

Средняя стоимость «бэушных» транспортных средств «просела» до 448 200 рублей. Об этом говорят аналитики CarPrice, которые провели исследования продаж в декабре 2018 года.

Прошлогодний лидер на «вторичке» — Ford Focus — уступил пальму первенства тольяттинской LADA Granta, а тройку лидеров замыкает еще одна «Лада» — Priora. Она в свою очередь подвинула корейскую KIA Rio, застолбившая почетное третье место годом ранее. Далее в ТОП-5 разместились немецкий Opel Astra и — АВТОВАЗ ликует! — LADA Kalina.

Что касается рынка новых автомобилей, то тут тоже лидирует LADA. О том, какие свежеиспеченные машины покупали наши соотечественники в 2018 году, можно узнать здесь.

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29 декабря 2018
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