Самые популярные зимние автомобили в России 2018 года

Средняя стоимость «бэушных» транспортных средств «просела» до 448 200 рублей. Об этом говорят аналитики CarPrice, которые провели исследования продаж в декабре 2018 года.

Прошлогодний лидер на «вторичке» — Ford Focus — уступил пальму первенства тольяттинской LADA Granta, а тройку лидеров замыкает еще одна «Лада» — Priora. Она в свою очередь подвинула корейскую KIA Rio, застолбившая почетное третье место годом ранее. Далее в ТОП-5 разместились немецкий Opel Astra и — АВТОВАЗ ликует! — LADA Kalina.

Что касается рынка новых автомобилей, то тут тоже лидирует LADA. О том, какие свежеиспеченные машины покупали наши соотечественники в 2018 году, можно узнать здесь.