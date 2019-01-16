Когда ждать появления Ford Amarok и Volkswagen Transit

В ходе автошоу в американском Детройте представители компаний Ford и Volkswagen подтвердили информацию о создании альянса. Партнерство нацелено на создание, совместную разработку и производство коммерческих фургонов и пикапов.
Максим Строкер

Как следует из опубликованного на сайте Ford сообщения по этому поводу, альянс не подразумевает слияния компаний или приобретение партнерами акций друг друга. Управление СП возложено на комитет из топ-менеджеров обоих автопроизводиелей. Возглавлять его будут гендиректор Volkswagen Герберт Дисса и его коллега из Ford Джим Хакетт.

Предполагается, что в рамках партнерства между компаниями Ford будет отвечать за линейку среднеразмерных пикапов, выпускаемых под брендами обеих компаний. Кроме того, американский автопроизводитель станет разрабатывать крупные коммерческие микроавтобусы для европейских клиентов Ford и VW. Volkswagen займется сегментом компактных городских фургонов.

Первые модели коммерческих машин, созданные в рамках нового объединения, должны появиться на рынке в 2020-ом году.

пикапы, коммерческий транспорт
16 января 2019
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