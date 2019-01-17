Опубликованы шпионские фото нового Land Rover Defender

На сей раз папарацци вновь зафиксировали Land Rover Defender нового поколения в пятидверном варианте кузова, который уже попадал в объективы их камер, как, впрочем, и мул в короткой версии.

На тормозных дисках нынешнего тестового экземпляра можно заметить небольшие установленные датчики. Не исключено, что английский производитель проводит испытания, связанные с рекуперативной тормозной системой.

Тщательный камуфляж не позволяет рассмотреть отдельные детали экстерьера, но, судя по силуэту, новый внедорожник получил традиционно квадратный и угловатый кузов, что, скорее всего по достоинству оценят давние поклонники легендарной модели.

Напомним, что первые Land Rover Defender нового поколения будут доступны в следующем году на североамериканском рынке.