Обновленный Skoda Superb засветился почти без камуфляжа

По большому счету, рестайлинговый Skoda Superb сохранил прежний внешний вид, за исключением оптики. Судя по фото, появившимся на сайте издания Motor1, флагман наконец сможет похвастать полностью светодиодными фарами и фонарями, а также новыми «противотуманками». Кроме того, чешские дизайнеры поработали над бамперами.

Под нехитрой маскировкой скрываются хромированные молдинги. Эту загадку помогли разгадать другие фотографии, растиражированные китайскими СМИ.

В интерьере Superb глобальных изменений тоже не предвидится. Скорее всего, новинку оснастят цифровой приборной панелью с диагональю 9,2 дюйма. Плюс, ожидается более навороченный мультимедийный комплекс, позволяющий упразднить большинство кнопок на центральной консоли: управление климатом и другими функциями возьмет на себя интерфейс.

Напомним, что на данный момент на рынке представлена Skoda Superb третьего поколения, чей дебют состоялся более трех лет назад. Так что, не за горами и смена генерации.