Обновленный Skoda Superb засветился почти без камуфляжа

Фото: motor1.com
До мотор-шоу в Женеве осталось не так много времени. Как раз к этой выставке чехи спешат подготовить Skoda Superb, переживший легкий фейслифтинг. Автомобиль засветился перед объективами во время тестов. Примечательно, что кузов практически не прикрыт камуфляжем, и только некоторые элементы бамперов замаскированы пленкой в цвет кузова.
Светлана Ермолаева

По большому счету, рестайлинговый Skoda Superb сохранил прежний внешний вид, за исключением оптики. Судя по фото, появившимся на сайте издания Motor1, флагман наконец сможет похвастать полностью светодиодными фарами и фонарями, а также новыми «противотуманками». Кроме того, чешские дизайнеры поработали над бамперами.

Под нехитрой маскировкой скрываются хромированные молдинги. Эту загадку помогли разгадать другие фотографии, растиражированные китайскими СМИ.

В интерьере Superb глобальных изменений тоже не предвидится. Скорее всего, новинку оснастят цифровой приборной панелью с диагональю 9,2 дюйма. Плюс, ожидается более навороченный мультимедийный комплекс, позволяющий упразднить большинство кнопок на центральной консоли: управление климатом и другими функциями возьмет на себя интерфейс.

Напомним, что на данный момент на рынке представлена Skoda Superb третьего поколения, чей дебют состоялся более трех лет назад. Так что, не за горами и смена генерации.

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18 января 2019
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