Зачем рисуют вертикальные полоски на боковых зеркалах автомобиля

Любопытно, но некоторые автомобилисты всерьез думают, что «разбитое» полоской стекло — это заводской дефект, который непременно нужно устранить, заменив «бракованный» зеркальный элемент на новый. Но нет — это предположение тоже ошибочное. На самом деле, все куда проще. Внимательнее присмотритесь к зеркалу: к обеим его частям, поделенным чертой. По-прежнему нет никаких мыслей?

Тогда вот вам ответ. Полоска, красующаяся на элементе, является этаким разграничителем — она проходит ровно в том месте, где состыкованы две стекляшки, размещенные в корпусе под разными углами. Такое решение применяется из соображений безопасности — меньшая часть зеркала захватывает «картинку» из мертвой зоны. Обратите на это внимание, когда в следующий раз заметите тонкую вертикальную черту на «лопухах».

…Кстати, раз уж мы затронули тему головоломных автомобильных загадок, лишающих водителей покоя. А знаете ли вы, для чего нужны красные деления на спидометре машины? Контрастными линиями автостроители отмечают отметки в 30 и 50 км/ч (реже бывает и 120 км/ч) — так они напоминают европейским шоферам о скоростном режиме. Более подробно об отметках на шкалах можно прочитать здесь.