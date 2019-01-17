Зачем рисуют вертикальные полоски на боковых зеркалах автомобиля

Судя по количеству сообщений на автомобильных форумах, вопрос, с какой целью производители наносят на боковые зеркала некоторых автомобилей вертикальные полосы, не дает покоя многим водителям. Для чего на самом деле нужны эти еле заметные черточки, объясняет портал «АвтоВзгляд».
Быть может, и вы обращали внимание на сплошную или — реже — пунктирную полоску, нанесенную на боковое зеркало автомобиля. Как правило, она размещается не по середине, а чуть ближе к краю — то есть, если зрительно поделить элемент на три равные части, сидя за рулем, то граница будет проходить по первому рубежу. А знаете, зачем нужна эта таинственная вертикальная черта?
Большинство автовладельцев, когда-либо задававшихся этим интересным вопросом, ошибочно полагает, что еле заметная полоска — это ни что иное, как нить системы обогрева зеркал. Но ведь этой «теплой» опцией оснащаются сегодня едва ли не все, даже самые бюджетные машины, а вот загадочная «геометрия» встречается далеко не на каждой легковушке… Что-то здесь не сходится, не правда ли?
Любопытно, но некоторые автомобилисты всерьез думают, что «разбитое» полоской стекло — это заводской дефект, который непременно нужно устранить, заменив «бракованный» зеркальный элемент на новый. Но нет — это предположение тоже ошибочное. На самом деле, все куда проще. Внимательнее присмотритесь к зеркалу: к обеим его частям, поделенным чертой. По-прежнему нет никаких мыслей?
Тогда вот вам ответ. Полоска, красующаяся на элементе, является этаким разграничителем — она проходит ровно в том месте, где состыкованы две стекляшки, размещенные в корпусе под разными углами. Такое решение применяется из соображений безопасности — меньшая часть зеркала захватывает «картинку» из мертвой зоны. Обратите на это внимание, когда в следующий раз заметите тонкую вертикальную черту на «лопухах».
…Кстати, раз уж мы затронули тему головоломных автомобильных загадок, лишающих водителей покоя. А знаете ли вы, для чего нужны красные деления на спидометре машины? Контрастными линиями автостроители отмечают отметки в 30 и 50 км/ч (реже бывает и 120 км/ч) — так они напоминают европейским шоферам о скоростном режиме. Более подробно об отметках на шкалах можно прочитать здесь.