В России просело производство грузовиков

Проанализировав данные за декабрь, специалисты пришли к выводу, что за это время продуктивность снизилась на 3,3% по сравнению с цифрами годовой давности. Но если сравнивать с ноябрьскими объемами, то производственная кривая смогла показать положительную динамику: +3,3%.

Стоит отметить, что в 2018 году грузовая промышленность все же не стояла на месте. Так, на автозаводе «Урал» начали собирать новые «Урал NEXT 6х4», а КамАЗ запустил на конвейер тягачи семейства К5: до Нового года успели выпустить 40 опытных экземпляров, уже уехавших к владельцам.

Калинградский «Автотор» тоже отличился. Там поставили на конвейер шасси Hyundai HD65, HD35 и HD35 City. А в Калуге французы начали производить фургоны Peugeot Expert и Traveller, а также Citroёn Jumpy и Spacetourer.

Стоит добавить, что в противовес грузовому транспорту, изготовление пассажирских автобусов в России поднялось. За год у нас собрали 31 100 машин, показав прирост в 17,5%.